Хороскоп за периодот од 12 до 18 мај

Девица треба да биде внимателна со административните обврски, а по разговорот со шефот, Лавот може да се надева на позитивни резултати.

Овен (21.3 – 20.4) Работа: Со крајот на конфликтите помеѓу вашите планети Марс и Плутон, работната напнатост спласнува. Меркур, кој влегува во секторот на работа, ја успорува динамиката на договорите. Потпишете ги документите ако соработувате со странци. Во првиот дел од неделата, можете да добиете две атрактивни понуди. Прифатете ги двете. Љубов: Венера, вашата љубовна водителка, ви носи популарност меѓу потенцијалните партнери. Под влијанието на полната месечина, на 12 мај, можете да почувствувате потреба за ослободување од минатото. На почетокот на неделата, слободните ќе се запознаат со личност која ќе ги зачуди. Здравје: Внимавајте при возење.

Бик (21.4 – 21.5) Работа: Сонцето минува над крајно ризичната ѕвезда Алгол, предупредувајќи ве на можни финансиски неуспеси, особено ако работите за себе. Меркур, вашиот владетел, е во вашиот знак и создава неповолни аспекти со планетите на акцијата и финансиите, што налага претпазливост во финансиските чекори, кредити и заеми. Љубов: Со крајот на опозицијата меѓу Плутон и Марс, се релаксира атмосферата во семејството. Конјукцијата на Венера и Нептун може да донесе тајни романси или илузија за партнерот. Полната Месечина во Шкорпија, на 12 мај, може да донесе интензивни емоции и промени. Здравје: Чувствителни делови на телото.

Близнаци (22.5 – 21.6) Работа: Сонцето во вашата куќа на тајните непријатели бара внимателност со припадниците на Лав и Овен. Меркур, вашата планета, се придружи на Сонцето – внимавајте никој да не работи тајно против вас. Во средината на периодот, имате поддршка од семејството на партнерот. Бидете внимателни како се изразувате во јавноста. Љубов: Позициите на љубовните планети ви носат нови познанства. Венера, владетелка на вашите емоции, сугерира средби преку пријатели или мрежи. Полната Месечина во Шкорпија на 12 мај ги покренува вашите силни чувства кон постари личности. Здравје: Внимавајте зад воланот.

Рак (22.6 – 22.7) Работа: Сонцето минува над Алгол во вашата куќа на планови, зголемувајќи ги добивките преку пријатели и големи организации. Меркур носи побрзо темпо во преговорите за недвижности. Понекогаш може да имате импулсивни одлуки. Кон крајот на периодот, внимавајте на можни измами и со кого ги споделувате плановите. Љубов: Сатурн, Венера и Марс ви носат интригирање со личност од работата. Алгол предупредува на можни раскинувања поради љубомора. За време на полната Месечина, можете да очекувате страстна интеракција со помлада личност. Здравје: Избегнувајте газирани пијалоци.

Лав (23.7 – 22.8) Работа: Вашиот владетел, Сонцето, носи неочекувани деловни пресврти. Транзитот на Марс бара избегнување на конфликти. Меркур ја зголемува работната динамика и предизвикува подобри финансиски резултати. Разговорот со шефот може да донесе позитивен развој за вас. Љубов: Венера носи ненадејни средби со познати личности по долго патување. Полната Месечина, еднаш годишно, истакнува важни дискусии со партнерот за долгорочно решавање на ситуациите. Здравје: Рекреација е препорачлива.

Девица (23.8 – 22.9) Работа: Венера, владетел на финансиите, предупредува на претпазливост во трошењето. Меркур, кој управува со кариерата, може да предизвика лоши одлуки. Во втората половина од неделата, важно е да бидете внимателни со документација и договори. Побарајте совети од Шкорпија или Јарец. Љубов: За полната Месечина во третата куќа, можете да преиспитате некои аспекти од вашата врска. Партнерската недоверба може да ги инспирира вашите сомнежи. Во втората недела, слободните можат да влезат во романса со позната личност. Здравје: Можни се главоболки.

Вага (23.9 – 22.10) Работа: Транзитот на Сонцето низ Алгол во финансиите ви носи шанси за профит во ризичен момент. Вашиот владетел, Венера, која е поврзана со парите, создава услови за зголемување на приходи преку јавни активности, медиуми и креативни потфати. Љубов: Избегнувајќи опозицијата на Марс и Плутон, односот со партнерот се подобрува. Активната осма куќа може да донесе романтична преписка со некого кој бара внимание. Полната Месечина ви помага да преиспитате врската. Здравје: Време е за рекреација.

