Хороскоп за понеделник, 28-ми април 2025 година

ОВЕН (21. 3 – 20. 4) Денеска Нептун, планетата на креативноста и идеите, го зазема првиот степен на вашата зодијачка куќа, овозможувајќи успех на уметници, научници и лекари. Ако сте слободни, има шанса да сретнете некого што работи во областа на здравјето. Внимавајте на алергии.

БИК (21. 4 – 21. 5) Нептуновото влијание, за првпат во вашиот живот, ветува успех во работи поврзани со наука, уметност, медицина или фармација. Добиете понуда за работа од друга земја. Едно лице од знакот Рак има мисли за вас. Болки во грбот се можни.

БЛИЗНАЦИ (22. 5 – 21. 6) Јупитер, планетата на среќата, создава поволни аспекти заедно со Меркур, вашиот владетел. Ова ви носи успех во образованието и преку кратки патувања. Поддршка добивате од Водолија. Внимавајте на договори и потпишување документи. Можна е опасност во сообраќајот.

РАК (22. 6 – 22. 7) Нептун, кој управува со врските со странците, ви носи позитивни промени во кариерата, евентуална промена на работа или дополнителна ангажираност. ОСП: Ви се отвора можност за профитабилен проект со влијателна личност. Хормонален дисбаланс.

ЛАВ (23. 7 – 22. 8) Марс во вашиот знак се наоѓа во опозиција со Плутон, што може да создаде проблеми во деловните партнерства и судски постапки. Ако сте сингл, ќе запознаете интересна личност која живее во друг град. Следете кардиоваскуларното здравје.

ДЕВИЦА (23. 8 – 22. 9) Марс и Плутон создаваат тензија во вашата куќа на пречки и работа, што може да ви донесе проблеми при патувања или проекти поврзани со образование и соработка со странци. Парите доаѓаат од два извора. Внимавајте на нови инвестиции.

ВАГА (23. 9 – 22. 10) Акцентот на седмата куќа укажува на можност за средба со личност која долго ве сака. Ќе добиете понуда за привремен ангажман. Успех може да доживеете преку патувања и интернационални контакти. Бидете внимателни при нови вложувања.

ШКОРПИЈА (23. 10 – 22. 11) Нептун на првиот степен во Овен ви носи инспирација ако сте уметник. Планирате амбициозни проекти поврзани со странство, но шефовите и деловните партнери можеби ќе ви создадат проблеми. Променете го начинот на исхрана.

СТРЕЛЕЦ (23. 11 – 21. 12) Нептунова положба е инспиративна за писателите и сценаристите. Парични приходи може да дојдат преку јавни ангажмани, уметност или право. Бидете внимателни со импулсивни одлуки поврзани со љубовниот живот.

ЈАРЕЦ (22. 12 – 20. 1) Планетарните аспекти на Марс и Плутон можат да донесат предизвикувачки понуди кои бараат одредени финансиски вложувања. Поврзете го Сатурн со Венера за да го обновите контактот со стара симпатија во вашиот живот.

ВОДОЛИЈА (21. 1 – 19. 2) Нептун, вашиот владетел на кариерата, носи изненадувачки извори на приходи. Може да се соочите со проблеми со деловни партнери и правни постапки. Приватниот бизнис може да биде под засилена инспекција. Главоболки се можни.

РИБИ (20. 2 – 20. 3) Денес вашиот владетел Нептун носи нови договори за профитабилна работа. Сепак, бидете внимателни и не вложувајте во нови проекти пред крајот на април. Една Девица мисли на вас. Пазете при возење.

