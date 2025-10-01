ХОРОСКОП ЗА 1-ВИ ОКТОМВРИ: Почетокот на месецот е тежок за Биковите, Раковите имаат проблеми со ‘рбетот

0 SHARES Сподели Твитни

Овен

Денес сте многу нервозни и напнати поради лични причини. Ова влијае на вашето здравје и работа. Обидете се да се заштитите емоционално.

Бик

Напнатоста доаѓа од влијанието на Марс врз вашето љубовно поле и се чувствувате многу лошо. Упорно ги браните своите ставови. Можни проблеми со ‘рбетот до крајот на денот.

Близнаци

Ова е идеален период да се посветите на сите околу вас бидејќи долго време не сте се свртеле кон другите. Ова особено се однесува на љубовната страна, но и на вашето семејство. Вашето здравје е стабилно.

Рак

Под влијание сте на другите, особено кога станува збор за љубовта. Зачувајте го вашиот мир и вашите емоции. Деловната страна е многу комплицирана. Проблеми со ‘рбетот.

Лав

Можен повик од личност во знакот Овен до крајот на денот. Ќе бидете многу задоволни од тој разговор. Обрнете внимание на вашата исхрана поради проблеми со стомакот.

Девица

Особено го чекате овој петок заради тоа што вашето расположение е расипано од премногу работа. Обидете се да се опуштите. Вашето здравје е под влијание на проблеми со притисок.

Вага

Бидете подготвени да разговарате со лице родено во знакот на Јарец. Нема да биде многу пријатен разговор, но од вас зависи што да правите понатаму во врска со работата. Нервна напнатост.

Скорпија

Ова е денот кога можете да започнете некои нови деловни проекти. Сè зависи од вас и вашиот ентузијазам. До крајот на денот, поволни вести од странство во врска со патување.

Стрелец

Овој петок, ќе се организирате да бидете надвор од градот за викендот, благодарение на вашата движечка енергија. До крајот на денот, поволни вести во врска со некои преговори за нова работа.

Јарец

Бидете подготвени да соработувате со лице родено во знакот на Овен затоа што тоа е неопходно за вас и вашата ситуација на работа. До крајот на неделата, ќе имате неколку разговори во врска со работата. Здравјето е одлично.

Водолија

Ова е идеален период да се видите со вашите најблиски, особено со оние што не сте ги виделе подолго време. Побарајте совет од вашиот партнер во врска со деловна одлука. Здравјето е променливо.

Риби

Вашата сила е многу слаба денес, навистина ви е потребен одмор и релаксација. До крајот на денот, може да добиете повик од личност од знакот Овен во врска со деловен проект.

