ХОРОСКОП ЗА 14-ТИ ОКТОМВРИ: Риби, не заборавајте да се одморите, Девици, обрнете внимание на вашето здравје

Овен

Можеби чувствувате силен импулс да преземете иницијатива, но внимателно изберете го моментот. Луѓето околу вас ја забележуваат вашата енергија, па затоа е одлично време да зачекорите или да започнете нешто ново. Бидете свесни и за вашите граници – не е сè до вас. Фокусирајте се на она што навистина го сакате.

Бик

Имате можност да ги стабилизирате работите што ве мачат. Ако сте трпеливи и практични, ќе ги решавате ситуациите со леснотија. Интуицијата може да биде силен сојузник во финансиите или личните односи. Дозволете си да му верувате на вашиот внатрешен глас.

Близнаци

Вие сте комуникативни и полни со идеи, што може да донесе интересни разговори и нови контакти. Сепак, внимавајте да не ја трошите вашата енергија во премногу насоки одеднаш. Важно е да слушате повнимателно отколку да зборувате. Инспирацијата доаѓа преку луѓето што ги среќавате.

Рак

Можеби ќе треба да се повлечете и да бидете тивки. Вашиот внатрешен свет е богат, а одговорите што ги барате доаѓаат одвнатре. Ако нешто ве оптоварува емоционално, дозволете си да го почувствувате, но и да го пуштите. Поддршката од сакана личност може да донесе олеснување.

Лав

Се појавува силна желба да бидете видени и признати. Харизмата е особено истакната, што може да помогне во деловните и социјалните ситуации. Внимавајте да не ја наметнувате вашата позиција – дипломатијата носи успех. Фокусот е на соработката и почитта.

Девица

Се појавува потреба да ги средите работите што сте ги одложувале. Вашата способност да забележувате детали ќе биде од голема корист. Обрнете внимание на вашето здравје и рутина – малите промени сега можат да донесат големи резултати подоцна. Не бидете премногу строги кон себе.

Вага

Акцентот е на врските. Можеби сакате повеќе хармонија и леснотија, но тоа доаѓа преку отворен разговор и искреност. Љубовта и пријателствата можат да добијат нова топлина. Ако нешто ве мачи, блискоста и довербата носат олеснување.

Шкорпија

Се отвораат подлабоки теми и можеби ќе ви стане појасно што е навистина важно. Чувствата се силни – не ги потиснувајте. Да бидете искрени со себе носи моќ да ја свртите ситуацијата во ваша корист. Идеален момент за внатрешна трансформација.

Стрелец

Потребата за слобода и проширување на вашите хоризонти е изразена. Можностите можат да дојдат неочекувано, а инспиративните идеи доаѓаат од различни насоки. Важно е да останете верни на себе, но и да ги слушате другите. Патувањето, учењето или контактите со странски земји можат да бидат во фокусот.

Јарец

Се отвораат можности за поставување појасни граници и преземање одговорност за важни одлуки. Ако се чувствувате под притисок, запомнете дека имате сила да истраете и да постигнете стабилност. Фокусот е на конкретни резултати и долгорочни цели.

Водолија

Се појавуваат нови сознанија и идеи кои ја менуваат вашата перспектива за работите. Поврзувањето со луѓе со слични ставови носи чувство на поддршка и разбирање. Слободата на изразување е клучна. Интуицијата ве води кон поавтентичен израз на себеси.

Риби

Чувствителноста е зголемена, но ако е насочена кон креативност и интроспекција, може да стане одличен подарок. Неочекуваните сознанија ви помагаат да се откажете од нешто или да простите. Ако се појави замор, повлекувањето и нежноста кон себе се најдобриот избор, пишува астрологката Нена Јанковиќ.

