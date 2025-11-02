ХОРОСКОП ЗА 2-РИ НОЕМВРИ: Рибите се плашат од една личност, а Шкорпиите ја планираат иднината

0 SHARES Сподели Твитни

Овен

Денес е денот кога е најважно да бидете во согласност со она што го очекувате од себе бидејќи тоа е единствениот начин да соберете сила за следната недела. Почнувајќи од понеделник, ќе имате активна недела каде што ќе биде важно да го истакнете вашето мислење и вашите деловни вештини.

Бик

Денес ќе имате неколку интересни разговори со луѓе со кои сте пријателски расположени. Кога станува збор за љубовта, денес сте емоционално многу незадоволни бидејќи не го разбирате вашиот партнер и неговото тврдоглаво однесување.

Близнаци

Вашата ситуација дома е постабилна бидејќи сте направиле добар компромис меѓу себе и она што членовите го очекуваат од вас. Марс негативно влијае на вашето размислување и концентрација, па затоа вашиот партнер ве критикува за повлекување.

Рак

Вашата ситуација со членовите на семејството е постабилна бидејќи сте некој што навистина сака односите дома да бидат хармонични. Вашиот сакан нема време за вас бидејќи е зафатен со работи од своето минато. Не му замерувајте и дозволете му да има време за себе.

Лав

Денес е идеален ден да се свртите кон она што сте го запоставиле, а тоа се вашите дополнителни активности како што се читање и одење. Обидете се да се одморите малку повеќе бидејќи тоа е она што навистина ви треба. Врската со вашиот партнер е во втор план.

Девица

Меркур е многу негативно аспектиран и ви носи големи разочарувања кога станува збор за разговори со други луѓе.. научете да се почитувате себеси многу повеќе и да издржите во такви аспекти.

Вага

Ситуацијата со вашиот сакан е многу критична бидејќи не знаете како да го изразите она што го мислите и што сакате на време. Обидете се да се концентрирате многу повеќе на работата што доаѓа следната недела.

Скорпија

Вашата деловна ситуација зависи од вас и вашето моментално расположение. Денес ќе биде особено важно да ја потврдите вашата вредност со планирање на вашата деловна иднина со личност во знакот Јарец. Здравјето е одлично.

Стрелец

Од вас зависи да донесете многу важна одлука во врска со работата и деловната соработка со странство. Не дозволувајте другите да се однесуваат на начин што не го заслужувате, особено кога станува збор за членовите на семејството.

Јарец

Сатурн ги истакнува вашите проблематични односи со луѓето околу вас. Научете да почитувате сè што сте и да не го пренесувате на други луѓе, туку да го чувате за себе. Вашиот партнер ви дава до знаење дека има проблем во соработката со други луѓе.

Водолија

Вашата деловна ситуација ќе биде постабилна во моментот кога ќе научите да се контролирате себеси и вашите желби и потреби. Личност во знакот Лав е голема деловна пречка за вас, но научете во наредните денови да им се спротивставите со вашето мислење.

Риби

Денес сте особено расположени да се грижите за другите луѓе и што другите луѓе велат за вас. Личност родена во знакот на Овен може да ви биде одлична поддршка во бизнисот, но се плашите како ќе реагирате на нивната организација.

