ХОРОСКОП ЗА 28-МИ СЕПТЕМВРИ: Лавовите ги шармираат сите, Водолиите ќе бидат инспирирани, а останатите?

Овен

Вашата недела носи чувство за акција, но можеби ќе откриете дека околностите ве спречуваат. Наместо да се лутите, искористете го овој момент за да се поврзете со себе и со вашите вистински желби. Одличен ден е да разговарате со вашата сакана личност, но и да донесувате лични одлуки во врска со вашето здравје и енергија. Ако се чувствувате под стрес, физичката активност ќе ви биде од корист.

Бик

Денес е нагласена вашата потреба за сигурност и емоционална блискост. Можеби ќе сакате да поминете повеќе време дома или со вашето семејство. Исто така, постои мала носталгија, но и инспирација да внесете нешто ново во вашиот секојдневен живот. Ако сте вклучени во креативни работи или домашни работи, ќе уживате во тоа. Љубовта доаѓа преку мирни и нежни моменти.

Близнаци

Оваа недела ве става во центарот на комуникацијата. Разговорите, пораките и неочекуваните средби можат да донесат нови идеи. Ќе бидете љубопитни и склони да започнете премногу работи, затоа обидете се да се фокусирате на она што е најважно. Во љубовта – некој сака да ве слуша и да ве разбира, затоа бидете искрени и отворени.

Рак

Денес е нагласена темата за семејството и внатрешниот мир. Можно е некој од вашето семејство да побара ваш совет или поддршка. Во вашето срце чувствувате дека е време да се ослободите од старите емоции што ве оптоваруваат. Неделата е идеална за интроспективна работа, но и за поврзување со природата. Љубовта денес е во знакот на нежност и разбирање.

Лав

Вашата енергија е силна, а вашиот шарм е неодолив. Неделата е поволна за дружење, романтични средби и креативни активности. Луѓето ќе сакаат да бидат во ваше друштво, бидејќи вие носите радост и светлина. Ако се чувствувате несигурно во врска со некоја одлука, тоа е добар ден да ја решите преку отворен разговор. Во љубовта – искреноста е вашата најсилна страна денес.

Девица

Неделата ви носи желба да го средите и вашиот внатрешен и надворешен свет. Можеби ќе почувствувате потреба да внесете ред во вашиот секојдневен живот, но внимавајте да не претерувате во критикувањето на себеси или другите. Ако работите, ќе бидете многу продуктивни. Љубовта се нагласува преку практични гестови – вниманието и грижата значат повеќе од големите зборови.

Вага

Денес ќе бидете привлечени од убави моменти, уметност и дружење. Можеби ќе бидете инспирирани да внесете повеќе хармонија во вашите врски. Љубовните средби се поволни, а ако сте во врска, вашиот партнер ќе го цени вашето внимание и дипломатија. Неделата е идеална за креативност и за работи што носат убавина и внатрешна рамнотежа.

Шкорпија

Се чувствува длабока емоционална енергија – денес е ден за интроспекција и поврзување со себе. Можеби имате силни увиди или чувство на комплетност во себе. Љубовните врски се страсни, но внимавајте да не бидете премногу посесивни. Неделата ви носи можност да се ослободите од она што ве спречува и да се отворите за ново поглавје.

Стрелец

Оваа недела носи потреба да ги проширите вашите хоризонти – без разлика дали преку дружење, разговори или планирање патување. Ќе бидете желни за слобода и нови искуства, а луѓето околу вас ќе ја бараат вашата позитивна енергија. Љубовта денес е поврзана со хумор и спонтаност – колку сте поприродни, толку повеќе ќе привлекувате.

Јарец

Денес размислувате за вашите цели и планови. Дури и да е недела, можеби ќе почувствувате дека е време да се посветите на она што ви е важно на долг рок. Можеби ќе добиете совет или увид што ќе ви ја промени насоката. Љубовните врски бараат повеќе внимание – вашиот партнер очекува топлина и емоционално присуство, а не само практичност.

Водолија

Сабота ве раздвижи, а неделата носи инспирација и потреба за слобода. Можеби ќе сакате да излезете од вашата рутина и да го поминете денот на поинаков начин – преку разговор, прошетка или ново искуство. Љубовните врски бараат искреност и отвореност, а вие имате сила да градите мостови таму каде што има разлики.

Риби

Вашата недела е обоена со длабоки емоции и интуиција. Можеби ќе сакате да поминете време во мир или во интроспективни активности како што се медитација, уметност или читање. Љубовта се изразува преку нежност и разбирање, а денес сте особено чувствителни на потребите на другите. Внимавајте да не ги преземате грижите на другите луѓе.

