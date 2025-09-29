ХОРОСКОП ЗА 29-ТИ СЕПТЕМВРИ: Овенот ќе се соочи со љубовна драма, а Вагата со нерешени проблеми од минатото

0 SHARES Сподели Твитни

Овен

Не е добар почеток на втората половина од годината за вас, бидејќи си поставивте многу нереални цели. Во следните неколку дена, ќе мора да решите тешка ситуација со вашиот партнер, за да одлучите како да продолжите.

Бик

Венера е многу убаво позиционирана и укажува на добри аспекти во текот на денот. Вашата љубовна ситуација ви го олеснува донесувањето деловни одлуки. Дозволете си да бидете среќни.

Близнаци

Среќата е во малите нешта. До крајот на денот, ќе го разберете ова преку вашиот однос со луѓето на работа, особено кога ќе ги видите вашите резултати. Бидете свесни за можниот стрес во вашето семејство.

Рак

Во текот на денот, ќе бидете многу горди на вашите колеги и сè што сте започнале заедно. Ова е совршено време да се свртите кон себе и конечно да сфатите колку сте среќни што имате одредени луѓе околу вас.

Лав

Денес, сте многу јасни за тоа што не сакате и што сакате со себе и со вашата работа. Во текот на денот, од вас се очекува многу повеќе отколку што сакате да дадете, особено во однос на деловните планови. Вашето здравје е одлично.

Девица

Месечината го активира полето на деловна соработка со личност во знакот Јарец и тоа ве прави многу задоволни. Ќе бидете преокупирани со сите нивоа на вашата моментална емоционална состојба поради негативното влијание на вашиот партнер.

Вага

Силно сте емоционално поврзани со семејните односи и ова може да ве доведе до силна желба да им кажете на сите сè од срце. Обидете се да не се вклучувате премногу во некои нерешени работи со постари членови на семејството. Проблемите што ги туркавте под тепих со години сега ќе мора да се решат.

Скорпија

Денес продолжувате таму каде што застанавте во однос на љубовта и решавањето на чувствата на вина. Тврдоглаво одбивате да продолжите со работата и деловните планови со личност во знакот Девица.

Стрелец

Денес сте мрзливи да започнете било што и во текот на денот ќе добиете потврда дека сте биле во право за вашата деловна одлука. Бидете искрени со себе и со вашите потреби.

Јарец

Месечината иницира нов циклус на креативен потенцијал, особено ако се занимавате со приватен бизнис. Девицата е одлична поддршка за вас во бизнисот и тоа ве прави многу задоволни. Проблеми со забите.

Водолија

Ќе бидете во многу добро расположение поради влијанието на вашиот партнер. Тој е многу задоволен од својата внатрешна состојба и тоа има позитивен ефект врз вашата врска. До крајот на денот, неповолни информации во врска со можно патување.

Риби

Ретроградниот Меркур ви дава впечаток дека сè е запрено и дека не можете да продолжите понатаму. Зачувајте одредени информации до крајот на денот и ќе видите големи позитивни промени кај вашиот партнер. Вашето здравје е стабилно.

