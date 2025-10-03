ХОРОСКОП ЗА 3-ТИ ОКТОМВРИ: Лавот донесува важна одлука, Овенот е измачуван од љубов, тајната на Девицата може да биде откриена

0 SHARES Сподели Твитни

Овен

Во овие неколку дена, внимавајте како комуницирате со луѓето околу вас. Можеби ќе имате проблеми, особено кога станува збор за љубовни ситуации, бидејќи вашиот партнер веќе некое време не е расположен како порано.

Бик

Ќе бидете многу тврдоглави кога станува збор за односите со партнерот и семејството воопшто, затоа обидете се да се свртите многу повеќе кон себе и да анализирате сè што моментално се случува во вашиот живот. Проблеми со ‘рбетот.

Близнаци

Почетокот на денот е под силно влијание на другите луѓе, односно обидете се да бидете опуштени преку разговор, особено кога станува збор за деловна ситуација. Што се однесува до здравјето, погрижете се да спиете повеќе и да бидете одморени во следните неколку дена.

Рак

Поради Марс во Шкорпија, ќе бидете многу повеќе фокусирани на себе отколку на другите, што ќе ги разочара некои членови на семејството. Деловната ситуација е подобра и ќе бидете многу поотворени кон другите луѓе и сè што се случува во семејството.

Лав

Ова е идеална можност да научите добро да се организирате кога станува збор за односи со луѓе блиски во бизнисот. Доверлива личност ви создава товар и проблем бидејќи бара невозможни работи од вас.

Девица

Моментално сте премногу тврдоглави за да завршите некои работи за други луѓе. Грижете се за себе и за сè што правите, обидете се да го задржите тоа за себе и не ширете информации за вашата деловна ситуација. Вашето здравје е одлично.

Вага

Ова е идеален период да научите да поставувате граници, особено кога станува збор за односи со семејството и роднините. Лице под знакот на Јарец ви дава погрешни информации и обидете се да се потпрете исклучиво на себе.

Шкорпија

Во следните неколку дена, бидете подготвени за компромис кога станува збор за вашата врска со вашиот партнер. Не дозволувајте другите да се мешаат во вашите интимни односи бидејќи тоа е многу штетно за вашиот емоционален статус.

Стрелец

Свртете се кон себе многу повеќе и чувајте ги сите коментари од други луѓе. Деловната ситуација е подобра бидејќи знаете како да реагирате на правилен начин. Во следните неколку дена ќе бидете многу среќни и задоволни од работите што се случуваат во вашиот живот.

Јарец

Самиот почеток на денот е многу возбудлив поради некои нови работи што ќе ги започнете, особено под влијание на женска личност во знакот Лав. Грижете се за себе кога станува збор за вашето здравје и имунитет, особено кога станува збор за нови деловни одлуки. Овие одлуки можат да бидат многу стресни.

Водолија

Вашата моментална ситуација е многу стабилна, особено кога станува збор за односи со други луѓе или кога станува збор за сè што преземате во однос на соработката со нови деловни партнери. Здравјето е стабилно.

Риби

До крајот на денот, обидете се да знаете што е ваше, а што туѓо, особено кога станува збор за други аспекти од вашиот живот. Ова важи и за сè што има врска со вашата деловна ситуација во странство.

Пронајдете не на следниве мрежи: