ХОРОСКОП ЗА 7-МИ АВГУСТ: Раковите ќе имаат семејни проблеми, а кај Девиците се е стабилно

Овен

Ова е ден кога од вас се очекува јасност – без разлика дали во комуникацијата или донесувањето одлуки. Ако чувствувате потреба да се повлечете и да размислите, послушајте го тој импулс. Можни проблеми со ‘рбетот.

Бик

Ќе бидете мотивирани да завршите нешто што сте го започнале одамна. Фокусирајте се на практични чекори, а не на големи планови. Доволно е да направите само едно нешто денес за да продолжите напред. Грижете се за забите и исхраната.

Близнаци

Емоционалната стабилност е можна ако избегнувате конфликти. Не реагирајте на почетокот, туку обидете се да разберете што навистина се обидува да каже личноста пред вас. Кога станува збор за љубовни ситуации, обрнете внимание на тонот на разговорот и начинот на кој му се обраќате на вашиот партнер.

Рак

Вашиот ентузијазам може да биде заразен, но обрнете внимание на тоа како другите го перцепираат. Некој може да ја протолкува вашата директност како наметливост – бидете тактични. Можни се проблеми во комуникацијата со семејството поради влијанието на ретро Меркур.

Лав

Можни се мали одложувања или недоразбирања на работа, но ништо што не може да се реши со малку трпение. Важно е да останете доследни и да не влегувате во непотребни расправии. Бидете внимателни колку спиете и колку време имате за одмор.

Девица

Добар ден е за анализа на врските – и приватни и деловни. Ако нешто „не ви се чини како што треба“, сега е време да поставите прашања и да барате подлабоки причини. Лице во знакот Јарец е голем поддржувач на вашата работа и сè што е поврзано со работата.

Вага

Време е да забавите и да обрнете внимание на знаците што ви ги испраќа вашето тело. Не го игнорирајте заморот. Ако не сте сигурни по кој пат да тргнете, можеби е време да престанете. Обидете се да не донесувате избрзани одлуки во вашето семејство, особено во однос на помладите членови.

Шкорпија

Ви се отвораат врати за нови познанства или можности. Не плашете се да излезете од вашата зона на удобност – животот ве повикува да блеснете точно таму каде што најмалку очекувате. Внимавајте на изненадувањата што вашиот партнер може да ви ги подготви, бидејќи тие можат да бидат многу шокантни за вас.

Стрелец

Вашиот внатрешен глас може да биде особено силен денес. Слушајте ја вашата интуиција, дури и ако логиката вели поинаку. Прашањето за довербата – кон себе и кон другите – ќе биде во фокусот. Здравјето е многу подобро во споредба со минатата недела.

Јарец

Можеби изгледате строго или резервирано, но не заборавајте да им покажете емоции на оние што ви се важни. Љубезноста понекогаш е посилна од авторитетот. Ситуацијата во кругот на деловните соработници е постабилна поради вашата интервенција.

Водолија

Обрнете внимание на инспирациите што доаѓаат „од никаде“ – тоа се пораки што ви ги испраќа животот. Пишувајте, создавајте, разговарајте со пријатели кои ве потсетуваат на вашата суштина. Не се враќајте во минатото кога станува збор за пријателски односи.

Риби

Денот е погоден за повлекување, интроспекција и тишина. Ако чувствувате потреба да се исклучите од секојдневната бучава, тоа е знак дека на вашата душа ѝ е потребна грижа. Дајте си дозвола за мир. Здравјето е многу стабилно.

