ХОРОСКОП ЗА 7-МИ СЕПТЕМВРИ: Раковите да го остават партнерот на мира, а Стрелците очекуваат големи пресврти

Овен

Во овие наредни неколку дена ќе бидете силно под влијание на други луѓе, особено на оние со кои не сте расчистиле работи од минатото. Вашата љубовна ситуација ќе биде подобра благодарение на партнер кој точно знае како да ги среди работите.

Бик

Почетокот на сонот е под влијание на други луѓе, внимавајте на ненадејни и брзи потези што може да бидат од ваша страна кога станува збор за семејството и семејните односи. Лице во знакот Лав ви дава фантастична поддршка кога станува збор за вашите идни планови.

Близнаци

Внимавајте на ненадејни промени кога станува збор за луѓе со кои сте работеле или луѓе со кои сте пријатели. Деновиве, Меркур укажува на нови деловни можности за кои треба поинтензивно да размислувате.

Рак

Вашата деловна ситуација е многу стабилна, но би било многу поважно да се свртите кон себе, можеби со некои нови деловни потфати. Емоционалните врски се во втор план бидејќи вашиот партнер треба да се одмори од сè, вклучувајќи ве вас и вашата врска.

Лав

Денес треба да бидете задоволни со себе и со она што моментално го имате бидејќи веќе некое време се занемарувате себеси и сè што ви се случува, а е важно во вашиот живот. Личност во знакот Јарец ви ги укажува вашите проблеми и сè што создавате како проблем и како товар.

Девица

Пазете се од сè што доаѓа од луѓе кои не ви посакуваат добро, а тоа е она што треба да го разберете во следните десет дена. Ова особено важи за личност во знакот Овен, која веќе некое време ви создава товар и не ви дозволува да напредувате во бизнисот.

Вага

Денес ќе бидете тврдоглави и ќе донесете некои одлуки кои не се во согласност со она што се случува во вашиот живот. Можни се проблеми со имунитетот, внимавајте на вашата исхрана и колку навистина одмарате дневно.

Шкорпија

Денес сте препуштени на работите што се случуваат и обидете се да уживате во нив. Не бидете премногу строги кон себе бидејќи работите што се случуваат се таму за да ве потсетат колку е важно да бидете приоритет за себе и да уживате во тоа. Можни се проблеми со ‘рбетот.

Стрелец

Во следните неколку дена ќе биде многу важно да се посветите на работи што се важни и од кои можете многу да научите. Личност во знакот Овен е одлична деловна инспирација за вас и таа личност ви помага да се чувствувате многу подобро. Големиот бизнис се менува до крајот на денот.

Јарец

Ситуацијата е многу подобра кога станува збор за финансиите и кога станува збор за вашите односи со луѓе со кои сте блиски во бизнисот благодарение на вашите емоционални промени. Можни се проблеми со спиењето и пад на имунитетот.

Водолија

Денес ќе бидете фокусирани на другите луѓе и сè што доаѓа преку нивните емоции бидејќи сте им важни како поддршка. Внимавајте на ненадејните емоционални реакции од партнерот кој може да ве задуши со својата деловна приказна.

Риби

Во врска со вашата моментална ситуација, најдобро е да бидете на страната на вашите пријатели и да не влегувате во конфликт со луѓе кои не ви се блиски. Ситуацијата е многу напната поради другите луѓе и затоа што сте дозволиле луѓето да се мешаат во вашата врска.

