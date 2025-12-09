ХОРОСКОП ЗА 9-ТИ ДЕКЕМВРИ: На Близнаците не им бега кавга, а на Вагите романсата им цвета

0 SHARES Сподели Твитни

Овен

Силата на вашата личност лежи во тоа што е можно поотворена кон себе и вашите желби. Никогаш не се откажувајте бидејќи тоа не е во вашата природа. Љубовната ситуација е многу напната поради вашето мислење за вашиот партнер.

Бик

Во текот на денот, ќе бидете во многу добро расположение поради влијанието на Марс врз вашето здравствено поле и здравите навики. Внимавајте на ненадејните движења и постапки бидејќи ситуацијата дома е многу нестабилна и немате доволно енергија да се справите со неа.

Близнаци

До крајот на денот, бидете свесни за можните аспекти на кавги и расправии со вашиот партнер, а можно е партнерството да се промени во следните неколку дена. Обидете се добро да се организирате во однос на аспектите на вашиот партнер.

Рак

Меркур е активен преку вашето поле на деловни односи и разговори. Ќе бидете силно импресионирани од личност во знакот на Овен која се обидува да ви биде од голема помош и корист. До крајот на денот, поволни вести од странство.

Лав

Во следните неколку дена ќе доцните со вашите обврски бидејќи не знаете добро да се организирате. Многу сте вознемирени поради другите и сето ова има негативно влијание врз вас. Обрнете внимание на можните проблеми со ‘рбетот.

Девица

Вашата деловна ситуација е многу непријатна за коментирање бидејќи имате проблеми со други луѓе. Обидете се да се борите за она што можете да си го дозволите во наредниот период. Можни здравствени проблеми на нервна основа.

Вага

Искористете го денешниот ден за да посветите повеќе време на себе и на вашите амбиции. До крајот на денот, поволни вести од вашиот партнер во врска со нови деловни планови што ги планиравте заедно на почетокот на годината. Здравјето е одлично.

Шкорпија

Ова е еден од оние денови кога навистина не можете да ги контролирате вашите емоции и да бидете внимателни што зборувате кога станува збор за односи со други луѓе. Можни здравствени проблеми, бидете внимателни во врска со проблем со ‘рбетот.

Стрелец

Вашата тврдоглавост ве води до невозможна ситуација и партнерството страда поради тоа. Обидете се да се концентрирате на она што го зборувате за да не создадете поголеми проблеми во вашата врска со партнерот.

Јарец

Вашата семејна ситуација ве прави многу уморни и повеќе не сакате да учествувате во работи што не ве засегаат лично. Можните проблеми со ‘рбетот се нешто на што треба да обрнете поголемо внимание.

Водолија

Меркур прави многу негативни аспекти со вашето Сонце, затоа обидете се да бидете посмирени и да не реагирате на првиот знак на проблеми. Личност во знакот Лав е голем поддржувач на вашиот бизнис, но не ги разбира вашите желби и желби.

Риби

Вашиот љубовен живот е многу важен денес и обидете се да се организирате што е можно подобро за разговор со вашиот партнер. Бидете свесни за можните проблеми со колената. Спијте повеќе.

