Хороскоп: Рибите живеат во имагинација, Стрелецот е успешен на работа

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Еве што да очекувате од секој хороскопски знак.

ОВЕН

ЉУБОВ: Не сте во поволен период за љубов, но тоа не значи дека нема да има никакви настани. РАБОТА: Ќе ја одложувате работата и можни се грешки. ЗДРАВЈЕ: Психосоматски тегоби.

БИК

ЉУБОВ: Денес ќе бидете заинтересирани за нови познанства и дружење, како и за сè ново и возбудливо. РАБОТА: Можни административни и логистички проблеми. ЗДРАВЈЕ: Подобрување.

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Ќе можете да најдете можност за љубов само ако патувате или се поврзете со некој што живее далеку. РАБОТА: Можен мал успех во што и да правите. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.

РАК

ЉУБОВ: Лесно можете да сретнете некого што ќе ви се допадне. Нема да развиете длабоки чувства, но ќе стекнете симпатии. БИЗНИС: Бидете внимателни кога инвестирате и трошите пари воопшто. ЗДРАВЈЕ: Солидно.

ЛАВ

ЉУБОВ: Сè уште не можете да се надевате на напредок во оваа сфера. РАБОТА: Можно е да има промена на повисоко ниво или да започнете нов кариерен пат. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Настаните во вашиот љубовен живот ќе ве натераат да ја изгубите довербата во љубовта или во другите луѓе за некое време. РАБОТА: Можни се мали проблеми во партнерскиот бизнис. ЗДРАВЈЕ: Подобрување.

ВАГА

ЉУБОВ: Можно е да се подготвите за разочарување во љубовта. Ќе ви се допадне некој што воопшто не е добар избор за вас. РАБОТА: Ситуацијата ќе биде нестабилна. ЗДРАВЈЕ: Многу добро.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Ќе бидете премногу склони кон промени и бескомпромисни за да имате среќа. РАБОТА: Полни сте со енергија и ништо нема да ви биде тешко сè додека тоа ви овозможува да ја постигнете вашата цел. ЗДРАВЈЕ: Добро.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Не очекувајте премногу во љубовта, бидејќи денес нема да се случи ништо важно. РАБОТА: Ќе доживеете одреден успех поврзан со административната работа. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Сè уште сте силно привлечни и со повеќе можности за романса. РАБОТА: Мали проблеми за оние кои работат со луѓе и се во партнерство на бизнисот. ЗДРАВЈЕ: Инфекција на респираторниот тракт.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Љубовта ќе биде или далеку или скриена од вас. Нема да ви биде лесно да иницирате настани. РАБОТА: Ќе се справите со финансиски проблеми што ќе се појават. ЗДРАВЈЕ: Болно грло.

РИБА

ЉУБОВ: Денес ќе бидете склони кон мечтаење. Со таков став, ќе пристапите и кон прашања од срцето, што значи дека ништо конкретно нема да се случи. РАБОТА: Мало подобрување. ЗДРАВЈЕ: Алергија.

