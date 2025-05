Хорхе Мартин и неговите следни предизвици во MotoGP

0 SHARES Сподели Твитни

Денес, светскиот шампион предизвика вистинска сензација во светот на Мото ГП со две објави на „Инстаграм“.

Хорхе Мартин соопшти дека ова му е прва и последна сезона во Априлија, со која минатата зима ја освои титулата светски шампион во „кралската класа“, откако ги бранеше боите на Прамак Дукати.

Сепак, почетокот не беше добар и, очигледно, нема да заврши поинаку.

„Поздрав до сите,

Сакам да понудам јасно објаснување на сите мои фанови, медиуми и оние што ја следат мојата кариера, за моменталната ситуација со Априлија.

Во ниту еден момент не сум го прекршил договорот. Кога го потпишавме, се договоривме дека ако не се исполнат одредени услови, имам право да одлучам за мојата иднина за 2026 година.

Тоа беше од основно значење за мене да го прифатам договорот што ми беше понуден. Една од моите барања беше да го тестирам моторот во реални услови и да го запознам тимот и начинот на нивната работа. Така, би се согласил на двегодишен договор наместо на едногодишен.

Со оглед на ситуацијата дека треба да донесам одлука на датумот определен во договорот, решив да ја искористам можноста да се ослободам од обврските за сезоната 2026. Секогаш сум се однесувал со почит, јасно и одлучно, за да ја контролирам мојата иднина како професионален спортист.

За жал, околностите предизвикани од падовите, иако не влијаат на нашите договори, ја условија оваа фаза. Секогаш сум бил отворен за дијалог со Априлија, за да можеме да продолжиме со одреден број трки по мојот повраток. Целта е двете страни да ја разгледаат втората шанса и да се чувствуваат сигурно пред решението за 2026 година.

Бев искрен со Априлија, го ценам моторот, тимот и трудот на сите вклучени во проектот. Единствено што барам е да се почитува мојата желба и духот на договорот со Априлија.

Не постои конфликт, нема осуда. Само сакам да го продолжам напред со јасна визија, по тежок период и сериозна повреда, и да дадам се од себе на патеката.

Ви благодарам на сите за разбирањето и почитта.“

Потпишано кратко: Хорхе Мартин

