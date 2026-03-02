Хотелите во Дубаи бесплатно ќе им го продолжат престојот на туристите кои се заглавени таму

Добри вести доаѓаат за туристите заглавени во Дубаи поради војната во Иран. Министерството за економија и туризам на Дубаи (DET) издаде официјална директива до сите хотели дека ниту еден гостин кој мора да ја напушти својата соба нема да биде избркан, а нивниот престој ќе биде продолжен бесплатно. Абу Даби веќе донесе слична одлука. Ова го објави високиот претставник на Советот за мир во Газа, Николај Младенов.

„Доколку сте на датум за одјавување, но не можете да заминете поради откажани летови и затворен воздушен простор, хотелот мора да ви дозволи да го продолжите престојот под истите услови како и во првичната резервација. Доколку не можете да ги покриете трошоците за продолжување, хотелот веднаш го известува DET, а државата интервенира. Ова е во согласност со националната одлука на Генералниот орган за цивилно воздухопловство (GCAA): ОАЕ ги покрива сите трошоци за сместување, храна, пијалоци, па дури и помош при повторно резервирање летови за сите засегнати и заглавени патници – туристи, патници во транзит, сите!

Над 20.000 луѓе веќе добија помош, сместени во хотели со целосна услуга. Во Абу Даби, DCT директно ги покрива сметките за дополнителните ноќевања, а во Дубаи преку DET. Доколку имате роднини или пријатели заглавени во Дубаи или Абу Даби, кажете им директно да го контактираат својот хотел или авиокомпанија (Etihad, Emirates). Официјалните канали се клучни, не верувајте и не ширете гласини“, напиша Младенов на својот Фејсбук профил. Вчера, властите во Абу Даби им наредија на хотелите да го продолжат престојот на гостите заглавени поради војната во Иран, а сметката да ја сносат тие. Ова е јасно од упатствата испратени до хотелите.

Во писмо од 28 февруари 2026 година, упатено до генералните менаџери на хотелите, DCT Abu Dhabi забележа дека некои гости ги достигнале закажаните датуми за одјавување, но не можеле да заминат од причини надвор од нивна контрола. Затоа, хотелите мора да го продолжат својот престој додека не се укинат ограничувањата за воздушниот сообраќај. „Цената на продолжениот престој ќе ја покрие DCT Abu Dhabi“, се вели во пораката, во која им се наредува на хотелите да ги испратат сите поврзани фактури на одредената е-пошта адреса на одделот.