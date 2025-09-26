Храмот „Свети Константин и Елена“ во центарот на Скопје, ќе биде осветен на 28 септември

Во недела, на 28 септември, ќе биде осветен храмот посветен на светите цар Константин и царица Елена на улица „Македонија“ во центарот на Скопје.

Осветувањето ќе го изврши архиепископот Охридски и Македонски г. г. Стефан, во сослужение со бројни архијереи од МПЦ-ОА со почеток во 08:30 часот.

Од МПЦ-ОА ги покануваат верниците да земат литургиско учество во овој свечен настан.

Изградбата на храмот почна во 2012 година и траеше 13 години. Работите беа интензивирани во 2024 година со што се комплетираа внатрешното уредување, надворешноста и околкниот простор.