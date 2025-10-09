Храната не е секогаш причина: Помалку познати причини зошто се чувствувате подуено

0 SHARES Сподели Твитни

Обично го поврзуваме надуеноста со храната, но причините за овој непријатен феномен можат да бидат сосема различни. Акумулацијата на гасови во дигестивниот тракт, која често е придружена со чувство на непријатност, болки во стомакот или подригнување, не мора нужно да има врска со тоа што сте јаделе.

Гастроентерологот Моника Борка истакнува дека надуеноста често произлегува од фактори поврзани и со физичкото и со менталното здравје. Во овој поглед, таа сподели неколку причини зошто може да се чувствувате надуено, а кои немаат никаква врска со исхраната.

Стрес и анксиозност

Нашиот дигестивен систем е тесно поврзан со мозокот. Кога сме под стрес, телото го лачи хормонот кортизол, кој може директно да влијае на варењето и да предизвика надуеност. Значи, вашиот стомак буквално може да го „чувствува“ вашиот стрес.

Лекови и додатоци во исхраната

Некои лекови можат да ја нарушат природната рамнотежа на бактериите во цревата, да предизвикаат задржување на течности или дури и да го забават варењето. Долготрајната употреба на одредени лекови може да го оштети дигестивниот систем. Лековите против болки често предизвикуваат запек, што пак води до надуеност. Дури и додатоците во исхраната како мултивитамини или железо можат да имаат сличен ефект.

Дивертикулоза

Дивертикулозата е состојба во која се формираат мали кесички во ѕидот на дебелото црево, често како резултат на исхрана со малку растителни влакна. Кога овие кесички ќе се инфицираат, состојбата станува дивертикулитис, а надуеноста е еден од симптомите. Иако оваа состојба главно се јавува кај постари лица, сè повеќе ги погодува помладите луѓе.

Инфекции

Надуеноста може да биде резултат и на инфекции, особено оние предизвикани од бактеријата Helicobacter pylori во желудникот или инфекции на уринарниот тракт. Заедно со надуеноста, може да се појават симптоми како што се гадење, болки во стомакот, подригнување или чувство на печење.

Хормонални промени за време на менструацијата

Промените во нивоата на естроген и прогестерон во деновите пред и за време на менструацијата може да предизвикаат задржување на течности и чувство на надуеност. Значи, не е сè во врска со ПМС само прашање на расположение или болка, бидејќи и желудникот страда.

