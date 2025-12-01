Храна што ве штити од настинки цела зима: Природна заштита од вируси за само неколку дена

0 SHARES Сподели Твитни

Неколку едноставни намирници можат да ви помогнат да останете здрави дури и во најстудените денови.

Зимските месеци носат поголем ризик од настинки, но со правилен избор на храна, можете значително да го зајакнете вашиот имунитет.

Харинга

Харингата е одличен избор поради неговите омега-3 масни киселини и витамин Б12, кои го намалуваат воспалението и го зајакнуваат имунолошкиот систем.

Семки од тиква

Тие се богати со цинк и магнезиум, па една шака дневно може да го забрза одговорот на телото на вируси.

Коренест зеленчук

Како и морковите, тие се богати со бета-каротен, важен за имунитетот и здравата кожа во текот на зимата.

Замрзнати бобинки

Ги задржуваат витамините и антиоксидансите, особено витаминот Ц, па затоа се идеални за смути или овесни снегулки.

Киви

Вистински мал извор на влакна и витамин Ц кој брзо го зајакнува отпорот.

Ако свежиот зеленчук е надвор од сезона или е премногу скап, експертите препорачуваат замрзнати сорти, кои имаат речиси еднаква хранлива вредност.

