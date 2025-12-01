Храна што ве штити од настинки цела зима: Природна заштита од вируси за само неколку дена

Неколку едноставни намирници можат да ви помогнат да останете здрави дури и во најстудените денови.
Зимските месеци носат поголем ризик од настинки, но со правилен избор на храна, можете значително да го зајакнете вашиот имунитет.
Харинга
Харингата е одличен избор поради неговите омега-3 масни киселини и витамин Б12, кои го намалуваат воспалението и го зајакнуваат имунолошкиот систем.
Семки од тиква
Тие се богати со цинк и магнезиум, па една шака дневно може да го забрза одговорот на телото на вируси.
Коренест зеленчук
Како и морковите, тие се богати со бета-каротен, важен за имунитетот и здравата кожа во текот на зимата.
Замрзнати бобинки
Ги задржуваат витамините и антиоксидансите, особено витаминот Ц, па затоа се идеални за смути или овесни снегулки.
Киви
Вистински мал извор на влакна и витамин Ц кој брзо го зајакнува отпорот.
Ако свежиот зеленчук е надвор од сезона или е премногу скап, експертите препорачуваат замрзнати сорти, кои имаат речиси еднаква хранлива вредност.