Храна што им штети на цревата: Што да исфрлите од исхраната за подобро варење?

0 SHARES Сподели Твитни

Дигестивните нарушувања како што се надуеност, гасови и проблеми со желудникот можат сериозно да го нарушат секојдневниот живот. Кај некои, тие се поврзани со состојби како што се синдром на иритабилно црево (IBS), воспалително заболување на цревата (IBD) или гастроезофагеален рефлукс (GERD), додека кај други се јавуваат повремено, често под влијание на стрес или промени во исхраната.

Иако интернетот често препорачува рестриктивни диети, нутриционистите нагласуваат дека е поважно да се препознаат специфични предизвикувачи. Експертите издвоија неколку намирници кои најчесто се поврзуваат со тегобите.

Храна засладена со шеќерни алкохоли

Шеќерните алкохоли како што се сорбитол, манитол, ксилитол и малтитол често се наоѓаат во гуми за џвакање без шеќер, протеински плочки и десерти со ниска содржина на јаглехидрати. Тие слабо се апсорбираат во тенкото црево, па затоа задржуваат вода, а потоа ферментираат во дебелото црево.

Ова може да доведе до надуеност, грчеви и дијареја, особено кај луѓе со синдром на иритабилно црево (IBS). Нутриционистите Ава Сафир и Серена Прат истакнуваат дека дури и мали количини можат да предизвикаат симптоми кај чувствителни лица, пишува EatingWell.

Храна со додадени влакна

Влакната се важни за здравјето на цревата, но нагло зголемување на внесот, особено високо ферментирачките влакна како инулинот, може да предизвикаат непријатност. Инулинот брзо ферментира во дебелото црево, што може да ги зголеми гасовите и надуеноста кај луѓето со синдром на иритабилно црево (IBS).

Прат предупредува дека проблемот не е во самите влакна, туку во концентрираните количини и ненадејните промени во исхраната. Постепеното зголемување на внесот обично е поподносливо за дигестивниот систем.

Комбуха

Иако се смета за здрав пијалок, комбухата може да ја влоши надуеноста и рефлуксот. Нутриционистката Шерил Харис објаснува дека проблемот е нејзината киселост и газирана содржина, што може да предизвика непријатност во горниот дел од стомакот. Некои сорти содржат и дополнителни ферментирачки состојки кои го поттикнуваат создавањето гасови. Во контролирани студии, надуеноста и дијареата беа меѓу најчесто пријавуваните несакани ефекти.

Храна збогатена со пробиотици

Пробиотиците од ферментирана храна како јогурт и кефир може да бидат корисни, но ова не мора да важи за пробиотиците додадени во преработената храна. Различните соеви имаат различни ефекти и не се универзално решение за сите дигестивни проблеми. Истражувањата не ја поддржуваат општата препорака за пробиотици за симптомите на синдром на иритабилно црево (IBS).

Слатка храна

Повременото јадење десерт веројатно нема да предизвика никакви проблеми, но редовното внесување шеќер може негативно да влијае на вашите црева. Истражувањата покажуваат дека шеќерот ја намалува разновидноста на цревните бактерии и го поттикнува воспалението. Слатката храна често има малку растителни влакна, што може да го намали производството на масни киселини со краток синџир важни за цревната бариера. Ова може да го ослабне вашиот дигестивен систем на долг рок.

Храна што може да го поддржи здравјето на цревата

Експертите нагласуваат дека целокупниот начин на исхрана е поважен од која било поединечна храна. Разновидната исхрана богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки, мешунки, јаткасти плодови и семиња поддржува стабилен микробиом.

Овесот обезбедува растворливи влакна и бета-глукан, леќата и гравот ги хранат корисните микроби, а семето од чиа комбинира растворливи и нерастворливи влакна. Јогуртот содржи живи култури, додека бобинките обезбедуваат влакна и полифеноли кои го поттикнуваат растот на добрите бактерии.

The post Храна што им штети на цревата: Што да исфрлите од исхраната за подобро варење? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: