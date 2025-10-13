Храна што прави чуда: Го намалува шеќерот, ги чисти цревата и го смирува желудникот

0 SHARES Сподели Твитни

Диетските влакна играат важна улога во одржувањето на добро здравје. Тие помагаат во варењето на храната, го стабилизираат нивото на шеќер во крвта, го намалуваат холестеролот и помагаат во контролата на телесната тежина. Д-р Саураб Сети, гастроентеролог со дипломи од Харвард и Стенфорд, вели дека редовното консумирање влакна од различни извори е еден од најлесните начини за подобрување на вашето долгорочно здравје. Тој сподели список од осум намирници што ги препорачува на својот Инстаграм профил.Чиа семеИако се многу мали, семето од чиа содржи околу 5 грама влакна во само една лажица. Во контакт со вода, тие создаваат текстура слична на желатин што го забавува варењето и го продолжува чувството на ситост. Освен влакна, тие се богати со омега-3 масни киселини, антиоксиданси и растителни протеини. Лесно се додаваат во јогурт, смути или овесни снегулки.ЛеќаЛеќата е одличен извор на растителни влакна и протеини. Една чаша варена леќа содржи 15 грама растителни влакна. Тие се исто така богати со железо, фолна киселина и други важни хранливи материи. Тие помагаат во забавување на варењето, стабилизирање на шеќерот во крвта и ја поддржуваат здравата цревна флора. Може да се подготват во супи, чорби, салати или како дел од индиски јадења.МалиниЕдна чаша малини содржи околу 8 грама влакна. Освен што се вкусни и богати со антиоксиданси, тие се одличен извор на витамини Ц и К и се многу ниски во калории. Нивните влакна го поттикнуваат варењето и можат да помогнат во спречувањето на срцеви заболувања. Може да се јадат свежи, замрзнати или додадени во смути и десерти.АвокадоАвокадото е едно од ретките овошја кои се богати со здрави масти и растителни влакна. Едно овошје со средна големина содржи околу 10 грама растителни влакна. Покрај тоа, богато е со калиум, фолна киселина и витамин Е. Неговата кремаста текстура е идеална за мачкање, додавање во салати или јадење со малку сол и лимон.БрокулаЕдна чаша варена брокула обезбедува околу 5 грама влакна. Овој зелен зеленчук е богат со витамини Ц и К и антиоксиданси кои го зајакнуваат имунитетот и го намалуваат воспалението. Влакната во брокулата го поддржуваат здравото варење и можат да го намалат ризикот од одредени видови рак. Може да се вари на пареа, да се пече или да се додава во салати.ОвесОвесот е познат по своите бета-глукански влакна, кои помагаат за здравјето на срцето и го намалуваат холестеролот. Една чаша варен овес содржи околу 4 грама влакна. Покрај тоа, го забавува варењето и помага во контролата на шеќерот во крвта. Најчесто се консумира како овесна каша, но може да се додаде и во смути, колачи или гранола.Ленено семеЕдна лажица ленено семе содржи околу 3 грама влакна. Кога се мешаат со течност, тие формираат гел кој помага во варењето и ве одржува сити подолго време. Тие се богати со омега-3 масни киселини, кои го поддржуваат здравјето на срцето. Мелените ленени семиња имаат благ вкус и лесно се додаваат во различни јадења, од појадок до печива.Грав и наутГравот, наутот и другите мешунки се меѓу најбогатите извори на диететски влакна. Една чаша варен грав или наут содржи помеѓу 12 и 16 грама влакна. Тие исто така содржат протеини, што ги прави одличен избор за вегетаријанци и вегани. Тие помагаат во варењето, го намалуваат холестеролот и ве одржуваат сити. Може да се подготват во чорби, салати, супи и намази како хумус.

