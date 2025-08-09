Хрватска го враќа воениот рок – 100 евра надоместок за цивилна служба во локални заедници

Од следната година во Хрватска повторно се воведува обврзниот воен рок, а покрај воената обука се враќа и цивилната служба за лицата кои ќе побараат ослободување од воената обука по основ на призив на совест.

Според договорените измени, на младите што ќе ја служат цивилната служба во единиците на локалната самоуправа ќе им биде исплаќана месечна парична надокнада од околу 100 евра. Тие ќе работат на задачи како одржување на јавни површини, комунални системи, патишта и активности поврзани со заштита од пожари и цивилна заштита. Цивилната служба во оваа форма ќе трае четири месеци во целосно работно време, но без обезбедено сместување.

Во меѓувреме, оние што ќе ја одберат воената обука ќе добиваат месечен надоместок од 1100 евра нето, плус платени трошоци за исхрана, превоз и одмор.

Постојат и други модели на цивилна служба, како тримесечен ангажман во Цивилната заштита при Министерството за внатрешни работи, каде што надоместокот би изнесувал околу 250 евра месечно, со обезбедено сместување, исхрана и опрема.

Сите лица во обврзниот рок ќе имаат право на здравствена заштита и осигурување, како и на надомест во случај на повреда или болест.

Војната и цивилната обука може да се одложи до 29 години поради студирање, а врвни спортски лица можат да добијат одложување од една година.

Во обуката ќе бидат вклучени околу 800 лица по генерација, односно приближно 4000 млади лица годишно.

Министерството за одбрана не ќе повикува лица кои се неспособни за воена служба, кадети со договор за образование, лица со регулирана воена обврска во друга држава и други категории, како што се свештеници и полазници на полиција што побарале ослободување.

Оваа мерка е дел од планот за зајакнување на одбранбените капацитети и притоа обезбедување социјална и финансиска поддршка за младите што ја извршуваат оваа обврска.