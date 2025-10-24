Хрватскиот парламент одлучи: Се воведува задолжителен воен рок!

Хрватскиот парламент денес го измени Законот за одбрана со 84 гласа „за“, 11 „против“ и 30 „воздржани“, со што се врати задолжителната двомесечна воена служба по 17 години.

Првите повици за служба ќе започнат до крајот на годината, а се очекува првите регрути да пристигнат во касарните во Книн, Слуњ и Пожега на почетокот на следната година.

Според хрватското Министерство за одбрана, планирано е годишно да се повикуваат околу 4.000 регрути, објавија хрватските медиуми.

Приговор на совеста ќе им биде дозволен на лицата кои не сакаат да учествуваат во воена служба поради религиозни или морални убедувања. Тие ќе можат да ја завршат својата тримесечна основна обука за цивилна одбрана или во локалните заедници четири месеци. За воена обука е обезбеден месечен надомест од 1.100 евра, а времето поминато во обука ќе се смета во стажот. За цивилна служба, надоместокот ќе биде помал, а точниот износ ќе се утврди со регулатива.

Жените не се обврзани да посетуваат обука, но можат доброволно да поминат воена обука. Во случај на неодговарање на повик, се издава полициска наредба, а предвидени се и казни. Глоба од 250 до 1.320 евра ќе му се изрече на секој што нема да се јави на повик за воена служба, обука или цивилна служба без оправдана причина, како и на секој што ќе ја напушти обуката или службата без оправдана причина.