Хрватските земјоделци во паника: „Синиот дизел“ исчезнува од пумпите, пролетната сеидба во ризик

Земјоделците во Хрватска се на работ на криза поради остриот недостиг на „син дизел“, основното гориво за тракторите и пролетните работи на полето. Хрватската земјоделска комора алармира дека ситуацијата е критична и побара итна реакција од државата за да се обезбеди гориво.

Од хрватското Министерство за земјоделство, пак, велат дека порасната потрошувачка во одредени региони ги надминува сите сезонски просеци, со пораст што достигнува и до 900% во одделни случаи, а заради тоа апелираат набавките да се усогласат со реалните потреби на пролетната сеидба. „Нема потреба од создавање залихи“, изјави министерот Анте Шушњар, уверувајќи дека Владата ги презема сите мерки за континуирано снабдување и одржување на прифатлива цена.

Но, земјоделците се загрижени не само за количините туку и за практичната страна на снабдувањето. Според сегашните правила, „син дизел“ може да се полни само директно во тракторите, што создава големи проблеми на терен. Многу гориво се троши уште при транспортот од бензинската пумпа до фармата, а ограничениот капацитет на резервоарите на машините дополнително ја отежнува работата. Комората прашува зошто не е дозволено полнење во канистри, што би го оптимизирало искористувањето на горивото.

Проблемот се продлабочува со недостапноста на бензинските станици. Советничката за прехранбена индустрија и земјоделство, Звјездана Блажиќ, истакнува дека земјоделците повеќе се погодени од недостигот на гориво отколку од цената. „На потегот од Загреб до Вараждин нема ниту една бензинска станица каде што може да се полни ‘син дизел’“, предупредува таа, посочувајќи дека кризата се одвива токму во критичниот период за пролетната сеидба.

