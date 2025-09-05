Хрват фатен со 13,5 килограми дрога во автобус во близина на Риека

Полицијата и царината фатија 23-годишен хрватски државјанин со речиси 13,5 килограми амфетамин и половина килограм МДМА во автобус на автопатот А6, а дрогата ја открија со помош на службени кучиња.

Според сомневањата, таа била наменета за препродажба во Приморје-Горски Котар и други окрузи.

Полициски службеници на Службата за борба против нарко криминалот при Приморско-горанската полициска управа спроведоа кривична истрага за 23-годишен маж под сомнение за сторено кривично дело неовластено производство и трговија со дрога.

Осомничениот беше пронајден вчера околу 16 часот од страна на полицајци и царински службеници од Службата за мобилни единици Риека во меѓуградски автобус на автопатот А6 во близина на наплатната рампа Киковица, додека транспортирал дрога во ранецот.

При редовен надзор, во согласност со одредбите од Законот за царинска служба и Законот за полициски должности и овластувања, со помош на службени кучиња за откривање дрога, извршен е преглед на багажот во багажниот простор на автобусот. Кучињата откриле супстанца за која се сомнева дека е дрога во ранецот на осомничениот.