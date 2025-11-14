Христовски: Ќе се спроведе студија за тоа како функционираат сите болници кои се занимаваат со кардиоваскуларни патологии

0 SHARES Сподели Твитни

Планирана е студија за тоа како функционираат приватните и државните болници низ земјата кои се занимаваат со кардиоваскуларни патологии, информираше раководителот на Внатрешниот комитет за кардиолошки интервенции и кардиохирургија, д-р Жарко Христовски, на прес-конференција, одговарајќи на прашање од новинарите.

Јавноста на прес-конференцијата во Владата беше информирана дека досега до Комисијата се поднесени 25 случаи. Комисијата утврди дека шест од случаите треба да бидат испратени до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи вториот не е надлежен. Анализирани се 19 случаи, од кои во 10 случаи Комисијата утврдила дека се извршени операции непотребно или пациенти биле испратени на операции непотребно.

„Ова значи дека е почетна фаза, врз основа на она што можевме да го обработиме досега, и поради оваа причина излеговме, бидејќи знаеме дека има голем интерес кај јавноста, сепак, нашата работа мора да заврши со професионален извештај што ќе даде целосна и сеопфатна слика за секој поединечен случај, бидејќи станува збор за човечки живот, а не само за финансиски средства. И ќе мора да одиме малку подлабоко… досега работевме само на презентираните случаи. Станува збор за презентирани пациенти кои поднеле свое барање – жалба до Фондот или институциите, со сомнежи за одредена постапка. Значи, приказната продолжува, сè уште сме малку пред половина пат. Имаме многу да работиме само на овие случаи, додека за следниот што го планираме – ќе одиме подлабоко со непроверена студија, за да видиме каде и како се работи во секоја институција, не само во приватните, туку и во државните, ова ќе дојде во наредниот период“, најави Христовски.

Тој рече дека ова важи за сите болници кои се занимаваат со кардиоваскуларна патологија.

„Не само во кардиохирургијата, туку станува збор и за кардиоваскуларна медицина. Во сите болници што се занимаваат со кардиоваскуларна патологија. Ова значи дека во цела Македонија, во сите болници што лекуваат кардиоваскуларна патологија, ќе бидеме заинтересирани за тоа како пристапуваат кон случаите. Ќе бидеме заинтересирани и за неактивност – не само за дејствување“, рече тој.

На новинарско прашање за тоа кои болници констатирале непотребни операции или непотребни упатувања за операција, Христовски рече дека треба да почекаме да биде завршен целиот извештај.

„Кога извештаите се нецелосни, покажувате со прст кон нешто што апсолутно не е ниту етичко ниту законско“, рече меѓу другото Христовски.

На новинарско прашање за пациентите кои се жалат на лошите услови во кумановската болница, министерот Азир Алиу рече дека властите ќе дејствуваат чекор по чекор за подобрување на инфраструктурата во земјата.

„Условите во здравството, за жал, не се лоши само во Куманово, туку насекаде. Тие не се на основно ниво – примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита. Не е случајно што работиме во три насоки. Аспектот на инфраструктурата, потоа дигитализацијата и аспектот на човечките ресурси“, нагласи министерот.

The post Христовски: Ќе се спроведе студија за тоа како функционираат сите болници кои се занимаваат со кардиоваскуларни патологии appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: