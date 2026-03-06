Христодулидес: Кога би било можно, Кипар би аплицирал за НАТО „уште утре“

Кипар повторно ги интензивира подготовките за можно членство во НАТО по нападот со дронови врз британска воена база на островот претходно оваа недела, јави ДПА.

– Кога би било можно, би поднеле апликација уште утре, изјави кипарскиот претседател Никос Христодулидес во интервју за грчката телевизија „Скај ТВ“.

Тој рече дека земјата веќе прави подготовки за можно членство во Алијансата и дека се работи на воено, оперативно и административно ниво за Кипар да може да реагира „штом политичките услови го дозволат тоа“.

Христодулидес призна дека таков чекор засега не е можен поради долгогодишната позиција на Турција, членка на НАТО, која се спротивставува на пристапувањето на Кипар. За прием на нови членки во Алијансата е потребна едногласна одлука на сите членки.

Островот е поделен од Турската инвазија на Кипар во 1974 година. Анкара не ја признава Република Кипар и одбива да разговара за нејзино членство во НАТО.

Дебатата за евентуална апликација за членство беше поттикната од напад со дрон врз британската воена база во близина на пристанишниот град Лимасол.

Според британската Влада, причинета е помала штета на еден хангар, но инцидентот предизвика загриженост дека Кипар може да се најде во опасност од последици од војната со Иран.

Кипарските медиуми, повикувајќи се на безбедносни извори, објавија дека дроновите веројатно биле лансирани од Либан.