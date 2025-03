0 SHARES Сподели Твитни

Вечерва, на 24 март во 19.00 часот, на сцената на Националната опера и балет ќе биде изведена балетската претстава за деца „Петар Пан“, која е меѓу најомилените и најгледаните. Настанот има хуманитарна цел – сите собрани средства од оваа претстава ќе се упатат кон фондот за помош на настраданите и повредените во трагедијата што се случи во Кочани.

