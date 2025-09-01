Хуманоиден робот изведува движења слични на луѓе: Слави како Кристијано Роналдо (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Американски истражувачи развија рамка што им овозможува на хуманоидните роботи да извршуваат сложени задачи користејќи податоци за човековото движење.Роботите се обучени ефикасно да одат, да креваат товари и да извршуваат повторувачки задачи, но имитирањето на флуидното движење на човечките дејства останува тешка задача за инженерите.

Истражувачи од Универзитетот Корнел објавија рамка наречена BeyondMimic, која им овозможува на хуманоидните роботи да извршуваат сложени задачи користејќи следење на движењето.Примарната цел на проектот е да ги направи хуманоидите прилагодливи и разновидни без да мора да бидат програмирани за секоја задача.Групата објави видео на кое се гледа хуманоид кој изведува разни човечки дејства како што се свртувања наназад, танцувачки движења, трчање и друго, покажувајќи како рамката ја намалува работата на мозокот потребна за нивно тренирање.Роботот ја изведува и познатата прослава, што ја користел Кристијано Роналдо при постигнување голови, во првата минута од видеото.Важно е да се напомене дека овие изведби не беа однапред програмирани рутини. Наместо тоа, системот ги преведе човечките демонстрации во единствена „роботска политика“, дозволувајќи му на хуманоидот да проба нови задачи дури и за време на тестирањето без претходна обука.Во срцето на оваа машинерија е рамката BeyondMimic, систем за следење на движењето што им овозможува на хуманоидите да учат од податоците за човечкото движење зачувани во долги секвенци.Роботите можат да ги совладаат човечките дејства за неколку минути, заобиколувајќи ја макотрпната задача на инженерите да ги програмираат да ги извршуваат тие задачи.Рамката BeyondMimic користи Марков процес на одлучување (MDP) и сет на хиперпараметри за управување со сите движења без фино подесување потребно за секоја задача.Ова значи дека роботот не само што реплицира чекор или скок, туку може и непречено да преминува помеѓу различни движења, одржувајќи го оригиналниот човечки стил, темпирање и израз на лицето.Кога се користи на вистински роботи, BeyondMimic може да извршува разни задачи како што се следење на зададени патеки, контрола на џојстик и избегнување пречки, непречено комбинирајќи движења слични на човечки со контрола на роботите во реалниот свет.Дифузијата предизвикана од загуби е клучна иновација во рамката BeyondMimic. Овој пристап му овозможува на хуманоидниот робот да ги прилагодува дејствата во реално време користејќи едноставни, диференцијабилни функции на загуба.Движењата на роботот се водени од момент во момент, обезбедувајќи точност и флексибилност.Унифицираната политика на различни системи за следење на движењето му овозможува на хуманоидот да контролира динамички маневри по потреба, од удари со нога во боречки вештини до вртења со танцување.Имплементацијата на BeyondMimic гарантира дека хуманоидот извршува не само непречени дејства, туку и дека тоа го прави со еднаква рамнотежа и стабилност. Целиот процес на обука е со отворен код и може да се репродуцира, што обезбедува основа за истражувачите и програмерите да градат врз неа.Рамнотежата и стабилноста на рамката се клучни за поставување на темелите за нејзина употреба во различни апликации. Од обезбедување нега до рехабилитација и образование до интерактивна забава, хуманоидните роботи можат да работат во средини кои бараат спретност и отпорност.Заменувањето на луѓето со хуманоидни роботи во одредени задачи долго време е сон на истражувачите и инженерите ширум светот. Со BeyondMimic, таа визија полека се приближува кон тоа да стане секојдневна технологија.Комбинацијата од прилагодливост, експресивно движење и достапност на отворен код ветува напредок во тековната потрага по зближување на луѓето и машините.

