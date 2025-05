Хуманоиден робот Оптимус покажува нови вештини: Фрла ѓубре во корпа, чисти и усисува (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Ново вирално видео од хуманоидниот робот на Тесла е објавено на социјалната мрежа X, на кое се гледа како извршува разни домашни работи.Станува збор за робот наречен Оптимус, кој се обучува во симулација со цел побрз и побезбеден развој на вештини за вештачка интелигенција. Видео објавено на Xu ја истакнува неговата способност да следи инструкции на природен јазик.Во една сцена, Оптимус го крева капакот на корпа за ѓубре, става вреќа со ѓубре во неа, а потоа продолжува да го чисти подот со правосмукалка, покажувајќи напредок во својата способност да извршува задачи од реалниот свет.

I’m not just dancing all day, ok pic.twitter.com/rKs5WwKjvf— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 21, 2025

Порано овој месец, основачот и извршен директор на Тесла, Илон Маск, сподели уште едно видео од Оптимус како танцува со координирани движења на рацете и нозете. Иако напредокот е импресивен, Оптимус е сè уште малку вкочанет и несмасен.Како што е познато, Optimus е двоножен хуманоиден робот со општа намена, кој е дизајниран автономно да извршува неизвесни, повторувачки или монотони задачи.Во најновото видео, роботот покажува низа нови задачи што може да ги извршува, вклучувајќи фрлање вреќа со ѓубре во корпа, користење лопата и четка за вадење храна од работната површина, кинење лист хартиена крпа од ролна, мешање храна во тенџере, усисување на подот, отворање плакари, прецизно поставување предмети на количка, притискање копче на микробранова печка и затворање завеса, демонстрирајќи ја својата разноврсност во секојдневните средини.

Во претходно видео се гледаше како роботот ги движи рацете и нозете во „мазни“, ритмички движења со забележлива рамнотежа и координација. Иако движењата сè уште изгледаа малку несмасни, тие укажуваа на јасно подобрување во однос на претходните демонстрации, кои се одликуваа со повеќе неодлучни движења и грчеви.Маск откри дека Оптимус бил обучен во симулација со помош на засилено учење, метод во кој вештачката интелигенција учи оптимални дејства преку обиди и грешки во виртуелна средина. Овој пристап овозможува побрза и побезбедна обука во споредба со тестирањето во реалниот свет.Таканаречениот „јаз во реалноста“ претставува мали разлики помеѓу виртуелните и реалните средини и го отежнува пренесувањето на вештини од симулација на физички роботи.Маск истакна дека компанијата Тесла го решила постојаниот предизвик на роботиката со имплементирање на неколку оптимизации и корекции, со цел да се подобри овој процес на трансфер од симулација во реалност. Овој напредок му овозможува на Optimus да извршува прогресивно предизвикувачки задачи во реални ситуации со зголемена безбедност и прецизност.Иако безбедносниот кабел е видлив во позадина, Оптимус функционираше непречено во повеќето од најновите снимки. Маск објасни дека стабилноста на роботот се зголемува и дека кабелот е само превентивна мерка и дека нема да се користи за потпора.Оптимус е снимен како оди во 2022 година, а потоа извршува моторни задачи како што се сортирање и кревање предмети, фаќање тениски топчиња и навигација по падини, а за разлика од претходните верзии кои се потпираа на сценаризирани дејства, најновата изведба сугерира контрола во реално време и адаптивно движење, демонстрирајќи значаен „скок“ во автономијата и интеграцијата на сензорите.



Пронајдете не на следниве мрежи: