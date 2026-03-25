Целиот регион зборува за убавата сопруга на премиерот на Словенија: Тина е поранешна мисица, а еве какво образование завршила (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Премиерот на Словенија, Роберт Голоб, се ожени со Тина Габер во Струњан на почетокот на септември 2025 година , а церемонијата ја водеше градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ. Со оваа венчавка, Голоб стана првиот словенечки премиер кој се оженил додека бил на функција , а неговата сопруга е во центарот на вниманието на јавноста оттогаш.

Тина Габер е поранешна мисица, инфлуенсерка и активистка

Тина Габер е позната на словенечката јавност со години. Во 2008 година, таа ја освои титулата Мис Хавајски Тропик на Словенија,што ѝ отвори врата кон светот на модата и медиумите. Подоцна, таа се обиде и како ТВ водителка и креатор на медиумски содржини, додека во последниве години е сè поприсутна како активистка за заштита на животните и животната средина. Таа е многу активна на Инстаграм и моментално има околу 37.000 следбеници.

Дипломирал социологија и магистрирал на тема вегани

Сопругата на словенечкиот премиер ги завршила студиите по социологија на Факултетот за општествени науки во Љубљана. Нејзината диплома од 2010 година се занимавала со ставот на луѓето од словенечката јавна сцена кон недозволените дроги, додека во 2017 година магистрирала со теза насловена како „Дискриминација на веганите во различни општествени средини“.

Таа ја официјализираше својата врска со Голоб во 2023 година

Роберт Голоб и Тина Габер јавно ја потврдија својата врска за првпат во февруари 2023 година , кога се појавија заедно на доделувањето на наградите „Пресерн“. Оттогаш, тие често се гледаат на јавни настани, иако генерално ги кријат деталите од нивниот приватен живот од јавноста. Медиумите во Словенија претходно објавија дека Голоб ја запознал својата партнерка преку нејзината сестра, која му била колешка.

Свадбата се одржа во Вила Тартина, прославата чинеше 12.000 евра.

Венчавката на Роберт Голоб и Тина Габер се одржа во Вила Тартина во Струњан. Според медиумските извештаи, за свадбената прослава биле издвоени 12.000 евра. По церемонијата, словенечкиот премиер изјавил дека е многу среќен што Тина рекла „да“, а исто така било објавено дека неговата сопруга го додала и неговото презиме кон нејзиното, па сега се претставува како Тина Габер Голоб.

The post Целиот регион зборува за убавата сопруга на премиерот на Словенија: Тина е поранешна мисица, а еве какво образование завршила (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: