Целиот стадион гледаше во Кејт Мидлтон: Принцезата блескаше на натпреварот, а ова го привлече вниманието на сите (ФОТО)

Само неколку дена откако се врати на работа по летниот одмор, Кејт Мидлтон се појави повторно во јавноста. Плени со убавина, насмевка и стил.Кејт Мидлтон се појави на трибините на стадионот Брајтон и Хоув Албион за да го бодри англискиот тим „Ред Роузис“. Принцезата присуствуваше на натпреварот помеѓу женската репрезентација на Англија и Австралија. Сопругата на принцот Вилијам е покровител на Рагби унијата.Таа блескаше додека со големо возбудување го следеше натпреварот. Кејт Мидлтон се претстави со фризура што не ја избира често, бидејќи почесто се појавува со целосно распуштена коса. Таа направи чекор напред и со посилна шминка, а познато е дека според протоколот треба да избегнува тешка шминка. Сепак, поентата на тоа правило е да не изгледа претерано и некултурно, што Кејт Мидлтон никогаш не го прави. Дури и денес, кога се појави со оваа интензивна шминка, таа плени со елеганција.Исто така е познато дека Кејт Мидлтон не е непозната во менувањето на некои правила, со желба да ја модернизира монархијата и да ги следи трендовите.Со оваа фризура, русокосите прамени со кои се појави Кејт Мидлтон неодамна се помалку истакнати . „Дејли меил“ исто така пишува дека оваа промена е резултат на престојот на сонце за време на летниот одмор во Грција, па косата дополнително била осветлена со фарбање. Денес дури се чини дека таа се префарбала и се вратила на потемна боја.Кејт Мидлтон направи одлична модна комбинација, избирајќи црно-бела комбинација. Нејзиното одело совршено ѝ стои.Принцезата е позната како голем љубител на спортот, односно разни спортски дисциплини, од тенис до трчање, веслање, па дури и рагби. И кога нејзината службена должност, соодветно, е особено пленичка. Браво Кејт!

