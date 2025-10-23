Целосен распад во Пентагон: Генералите повеќе не го почитуваат и не му веруваат на американскиот секретар за одбрана

0 SHARES Сподели Твитни

Генералите во американската армија ја изгубија довербата во американскиот министер за одбрана Пит Хегсет поради неговите јавни изјави, како и поради целосниот хаос во Пентагон под негово водство, објави „Вашингтон тајмс“.Според овој медиум, Хегсет ја изгубил довербата и почитта на генералот поради јавната „прекумерна самопромоција“ што се смета за непрофесионална, како и поради преместувањата на поранешниот ТВ водител, што доведоа до невиден и опасен одлив на таленти од Пентагон.Голем број високи офицери го опишаа говорот на Хегсет од 30 септември пред стотици генерали и адмирали собрани во базата на морнаричката пешадија Квантико во Вирџинија како пресвртница во начинот на кој неговиот стил на лидерство, став и целокупна компетентност се перцепираат во највисоките ешалони на вооружените сили на САД.Високи функционери го нарекоа говорот „срамен“ и толку театрален што беше „под нивото на институцијата“.„Тоа беше огромно губење време. Ако некогаш нè имаше, нè изгуби“, изјави за „Вашингтон тајмс“ сегашен генерал на американската армија.Одлуката на Хегсет да ги собере сите генерали на едно место, а потоа да им одржи говор, беше контроверзна од повеќе причини.Првенствено, собирањето на американски генерали од целиот свет во Вирџинија дури се сметаше за потенцијален безбедносен ризик, како и за создавање простор за нестабилност во делови од светот каде што САД имаат одредено влијание преку воено присуство.Од друга страна, говорот во кој Хегсет ги критикуваше војниците за нивните долги бради, зборуваше за „недостаток на дисциплина“ и слични бизарни изјави, очигледно доведе до целосен колапс на довербата меѓу генералот и министерот за одбрана.Покрај тоа, Хегсет веќе неколку месеци спроведува внатрешни истраги и кампања за затворање на Пентагон поради фактот што пораките од групен разговор на апликацијата „Сигнал“ во кои се дискутираше за нападите на САД врз Јемен беа објавени во јавноста.Преку новите правила, Хегсет во суштина ги исклучи традиционалните медиуми од Пентагон, отпушти голем број свои соработници и спроведе внатрешни претреси за лица што ги сметаше за виновни.Без оглед на сите овие околности, американскиот претседател Доналд Трамп јавно го фали Хегсет и јасно е дека тој нема да биде отстранет.

