Целосно уништување на истокот на Украина, руските блогери дивеат: „Како е можно ова!? И тоа во еден напад“

72-та механизирана бригада на вооружените сили на Украина во вторникот уништи 11 руски тенкови и оклопни возила, пишува Daily Mail.

Уништи руска машинерија како дел од еден напад, во кој главно учествуваа беспилотни летала камикази.

Нападот се случил во близина на селото Новомихајливка во областа Доњецк во источна Украина.

„Дејли мејл“ пишува дека 72-та механизирана бригада со беспилотни летала уништила три тенкови Т-72, ​​пет оклопни борбени возила амфибија и едно борбено возило на пешадијата. Уништи и уште две модерни амфибија оклопни борбени возила. Еден од нив го уништила со противтенковска наведувана ракета.

Снимката од нападот бригадата ја објави на комуникациската платформа Телеграм, а набрзо се прошири и на социјалните мрежи.

Yesterday, the 72nd mechanized brigade repelled a big Russian mechanized attack and destroyed 3 T-72 tanks, 7 MT-LB’s and 1 BMP. Russian greatness 🫠 pic.twitter.com/oOpcU1qrfi— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2024

Телеграмскиот канал „Булава“ тврди дека конвојот со руска машинерија бил забележан во 12 часот и 50 минути, а дека бил растурен во 15 часот и 20 минути.

Не е познато колку руски војници загинале во овој напад.

Руските провоени воени блогери ја окарактеризираа загубата како „целосна глупост и неспособност“.

-Како е можно во еден ден да изгубите толку многу опрема, толку луѓе. Целосна глупост и неспособност. Руските вооружени сили немаат алатки за масовна одбрана од непријателски беспилотни летала – тврди еден блогер.

– Сè што имаат е застарено и не ги покрива непријателските фреквенции. Ова е проблем кој бара итно решение – додаде блогерот.



