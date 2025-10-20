Цело Тетово нема вода – намерно пресечена главната водоводна линија

Во Тетово денеска е прекинато снабдувањето со вода за пиење поради оштетување на главната водоводна линија Лешница, информираа од ЈКП „Шар“.

Според соопштението, непознати лица со остри алатки ја оштетиле мрежата, по што екипите на јавното претпријатие веднаш излегле на терен и работат со полн капацитет за санација на дефектот.

Нашите екипи се ангажирани без прекин со цел што побрзо нормализирање на водоснабдувањето,“ наведуваат од ЈКП „Шар“, апелирајќи граѓаните да покажат разбирање додека траат поправките.

Од претпријатието уверуваат дека водоснабдувањето ќе биде воспоставено веднаш по санацијата на оштетената линија