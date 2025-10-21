Цената на бакарот руши рекорди, САД ги рестартираат рудниците, Македонија сè уште чека

0 SHARES Сподели Твитни

САД повторно го активираат рударскиот сектор за бакар — цената експлодира по побарувачката од Кина и ЕУ, додека потенцијалот на Македонија останува неискористен.Анализите покажуваат дека Соединетите Американски Држави ги рестартираат своите рудници за бакар, во услови кога глобалната побарувачка — пред се од страна на Кина и Европската Унија — доведе до нагло зголемување на цената. Овој тренд создава нови инвестициони можности, но истовремено го истакнува неизвлектиот потенцијал на регионот, вклучувајќи ја и Северна Македонија.За земјите кои го поседуваат минералот бакар, ова е шанса за економски развој. Во Македонија, иако постојат руди и ресурси кои можат да помогнат во процесот на енергетска и индустриска транзиција, тие сѐ уште не се доволно активирани.Стратегиите за искористување на оваа околност бараат: развој на инфраструктура за експлоатација, соодветна регулатива, партнерства со меѓународни инвеститори и развој на зелени технологии за рударството. Ако се реагира навремено, Македонија може да ја заземе својата позиција на картата на глобалната рударска индустрија за бакар.

