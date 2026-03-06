Цената на барел нафта ослабе за 1,2 долари, азиските берзи исто така малку се опоравија

0 SHARES Сподели Твитни

Азиските берзи беа мешани во петокот по благите падови на Волстрит, додека цените на нафтата паднаа за повеќе од еден долар откако достигнаа највисоко ниво од летото 2024 година.

Цените на нафтата паднаа во петокот, донесувајќи пауза од остриот раст претходно во текот на неделата, бидејќи стравувањата од производство и понуда се интензивираа поради војната со Иран.

Американската референтна сурова нафта WTI изгуби 1,2 проценти рано во петокот, паѓајќи на 80,07 долари за барел, откако достигна 81,01 долар во четвртокот.

Брент, меѓународниот референтен ценовен …

Доколку цените на нафтата продолжат да растат, да речеме на 100 долари за барел, и останат на тие нивоа, некои аналитичари и инвеститори предупредуваат дека тоа би можело да биде премногу за глобалната економија. Неизвесноста околу понатамошниот развој на ситуацијата предизвика насилни и чести промени на финансиските пазари оваа недела, понекогаш од час во час.

Цените на нафтата паднаа во петокот откако САД одобрија привремено 30-дневно ослободување за Индија од купување руска нафта, изјавија аналитичарите на ING, Ворен Патерсон и Ева Манти, во белешка до клиентите. Тоа не е „пресвртница“, рекоа тие, но потегот ги одразува напорите на Вашингтон да го ограничи порастот на цените на нафтата.

Понатамошните движења на цените на нафтата ќе зависат од стабилното враќање на протокот низ Ормутскиот теснец по прекините во сообраќајот на танкери во областа, напишаа аналитичарите на ING. Се проценува дека околу една петтина од светската поморска трговија со нафта поминува низ теснецот меѓу Иран и Оман.

Фјучерсите на американските акции малку пораснаа бидејќи војната со Иран влезе во својот седми ден, а израелските воздушни напади ги погодија главните градови на Иран и Либан. Фјучерсите на S&P 500 пораснаа за 0,2 проценти, додека фјучерсите на Dow Jones Industrial Average пораснаа за 0,3 проценти.

На азиските пазари, јужнокорејскиот Коспи ослабе за 0,8 проценти, на 5.536,40 поени, по недела полна со турбуленции во која во среда потона за 12 проценти, а во четврток речиси го избриша тој пад со скок од речиси 10 проценти. Индексот ја проби бариерата од 6.000 поени во претходните недели пред војната да почне да ги потресува финансиските пазари.

Токискиот индекс „Никеи 225“ порасна за 0,4 проценти на 55.518,63 поени.

Хонгконшкиот „Ханг Сенг“ скокна за 1,6 проценти на 25.713,49 поени, додека Шангајскиот композитeн индекс доби за 0,1 процент на 4.113,70 поени.

Австралискиот S&P/ASX 200 падна за 1,1 процент на 8.845,30 поени.

Тајванскиот Taiex падна за 0,4 проценти, додека индискиот Sensex падна за 0,6 проценти.

Во четврток, S&P 500 падна за 0,6 проценти на 6.830,71 поени. Индексот Dow Jones Industrial Average падна за 1,6 проценти на 47.954,74 поени, додека Nasdaq Composite се лизна за 0,3 проценти на 22.748,99 поени.

Акциите на производителот на чипови „Бродком“ скокнаа за 4,8 проценти откако компанијата објави подобар од очекуваниот квартален профит и приходи, што помогна да се ограничат вкупните загуби на Волстрит.

Акциите на авиокомпаниите беа меѓу најголемите губитници на американскиот пазар, бидејќи повисоките цени на нафтата ги зголемија трошоците за гориво, додека стотици илјади патници беа блокирани низ Блискиот Исток поради војната.

Акциите на „Американ ерлајнс“ паднаа за 5,4 проценти, на „Јунајтед ерлајнс“ за 5 проценти, а на „Делта ерлајнс“ за 3,9 проценти.

Во другиот раноутрински тргување во петокот, американскиот долар се искачи на 157,80 јени од 157,56 јени. Еврото остана непроменето на 1,1611 долари.

Цената на златото порасна за 1,1 процент, додека среброто скокна за 2,7 проценти.

