Цената на дрвата за греење расте секоја година

Цената на огревното дрво оваа година достигна 4.800 денари за кубен метар, вклучувајќи го и транспортот, што е зголемување во споредба со минатогодишната цена, кога огревното дрво се продаваше за 4.000 до 4.500 денари. Сопствениците на складиштата велат дека побарувачката постојано се зголемува, особено во пресрет на грејната сезона. Покрај тоа, тие се соочуваат и со недостиг на работна сила, бидејќи, како што велат, малкумина сакаат да ја работат оваа тешка физичка работа. Наим Алија, сопственик на складиште, за Алсат вели дека ова е една од најтешките сезони, бидејќи локалните резерви се ограничени, додека трошоците за транспорт и увоз придонесуваат за зголемување на цената.„Оваа година немаме ах, обично имаме повеќе даб. Секоја година го имавме, но оваа година го носиме од странство, од Србија. Според нашата анализа, секоја година нашата побарувачка се зголемува – дури и оние што имаат клима уреди, откако го пробаа, се враќаат на дрво, бидејќи греењето со дрва е поздраво и поефикасно“, рече Наим Алија – сопственик на складот ​​за дрво.Додека некои граѓани велат дека сè уште се греат на дрва, многу други се откажуваат од дрва и преминуваат на клима уреди и пелети, бидејќи, како што велат, греењето е поекономично.Анкета на граѓаните:„Огревното дрво е скапо, потребни се 4-5 кубни метри. Така го поминуваме денот.“„Во моментов, поекономично е да се грее со клима уред.“„Со пелети.“За една сезона, едно семејство троши околу шест кубни метри дрва.Повеќе од половина од домаќинствата во земјата се греат на дрва, покажуваат податоците од последниот попис. Од околу 600 илјади домаќинства, дури 312 илјади користат дрва за греење, од кои речиси 150 илјади се во урбани средини.Дрвото останува најшироко користениот извор на греење – особено во урбаните средини и во Скопско, каде што околу 55.000 домаќинства сè уште се греат на дрва. Во меѓувреме, централното греење е достапно само за дел од населението. Имено, 21 процент или околу 125.700 домаќинства се поврзани со системи за греење со радијатори.

