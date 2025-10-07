Цената на златото достигна историско ниво, зголемувајќи се за дури 51 процент од почетокот на годината

0 SHARES Сподели Твитни

Цената на златото достигна рекордно високо ниво во вторник, а причината лежи во фактот дека нема знаци дека во САД би можел да се постигне компромис за новиот буџет што предизвика затворање на американската влада.Цената на златото на спот се зголеми за 0,4% на 3.974,09 долари за унца до 04:46 часот по Гринич, тргувајќи се близу до рекордниот максимум од 3.977,19 долари достигнат претходно во текот на сесијата. Фјучерсите за злато во САД со испорака во декември се зголемија за 0,5% на 3.996,40 долари.„Веројатноста за намалување на каматната стапка во ноември и декември е сè уште над 80%, што всушност ги поддржува цените на златото, а исто така и ова затворање на владата, со оглед на тоа што сè уште нема решение меѓу двете страни на американскиот Конгрес“, рече Келвин Вонг, виш аналитичар на пазарот во OANDA.Претседателот на Федералните резерви на Канзас Сити, Џеф Шмид, сигнализираше дека не е склонен дополнително да ги намалува каматните стапки, велејќи дека Федералните резерви треба да останат фокусирани на опасноста од превисока инфлација, а не на очигледната слабост на пазарот на трудот.Сепак, пазарите продолжуваат да очекуваат дополнителни намалувања на каматните стапки од 25 базични поени во ноември и декември, со веројатност од 93% и 82%, соодветно, според алатката CME FedWatch.Неприносното злато напредува во средина со ниски каматни стапки и за време на економска неизвесност.Златото порасна за 51% досега оваа година поради силните купувања од централните банки, зголемената побарувачка за фондови поддржани од злато што се тргуваат на берза, послабиот долар и растечкиот интерес од малопродажните инвеститори кои сакаат да се заштитат од кризата поради зголемените трговски и геополитички тензии.„Голдман Сакс“ во понеделник ја зголеми својата прогноза за цената на златото за декември 2026 година на 4.900 долари за унца од 4.300 долари, наведувајќи ги силните приливи од западните берзански фондови и купувањето од централните банки.Кинеската централна банка додаде злато во своите резерви во септември, единаесетти месец по ред, покажаа податоците од Народната банка на Кина.На други места, пазарната цена на среброто остана стабилна на 48,52 долари за унца, платината порасна за 0,1% на 1.626,55 долари, а паладиумот порасна за 0,9% на 1.330,91 долари.

Пронајдете не на следниве мрежи: