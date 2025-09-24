Цената на златото достигна нов рекорд: Банкар од Дојче Банк вели дека тоа е индикација дека нешто се крие

0 SHARES Сподели Твитни

Цената на златото на светскиот пазар достигна нов рекорд, што обично се случува кога инвеститорите се исплашени и бараат ново засолниште. Од друга страна, берзите се исто така на рекордни нивоа во исто време, што обично е знак на оптимизам.Ретко се случува и цената на златото и индексите на берзата да бидат на рекордни нивоа во исто време. Имено, цената на унца злато е 3.757 долари, додека берзанскиот индекс S&P 500 затвори минатиот петок со добивка од 0,49 проценти, што е рекорд на сите времиња. Хенри Ален од Дојче Банк посочи дека инвеститорите се оптимисти во врска со акциите, но се плашат од голем ризик од нивен пад.Тој потсети дека цената на златото овој месец е повисока од претходниот рекорд од јануари 1980 година, кога имаше инфлација. Тоа беше времето кога САД, како што рече, се лизгаа во рецесија, со зголемување на каматните стапки, со цел да ја ограничат инфлацијата. Значи, додава Ален, високата цена на златото во минатото не беше поврзана со прекумерен оптимизам. Тој истакна од што инвеститорите конкретно се плашат.„Во следните неколку години, стапката на инфлација во САД ќе остане над целната стапка, што е далеку од совршено. Ова е поврзано со долгорочни стравувања од царини и останува да се види што ќе се случи во одредени сектори, како што се фармацевтската индустрија и полупроводничкиот сектор. Пазарот очекува дека „затворањето“ на американската влада на крајот од месецот е сè поверојатно. Исто така, постои загриженост за забавување на бројот на вработени“, нагласи тој.Значи, во реалноста постојат многу ризици, но со многу простор за нивно позитивно решавање.Понатаму, многу се зборува дека акциите за вештачка интелигенција (ВИ) се во балон, слично на она што се случи со компаниите базирани на интернет кон крајот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век. Цената на златото нагло падна пред да пукне балонот бидејќи инвеститорите беа премногу оптимистични во врска со технолошките акции.Но, според Ален, клучната разлика во споредба со тој период е што цената на златото тогаш била многу ниска, додека сега е на рекордно високо ниво, пишува бизнис весникот „Форчун“.

