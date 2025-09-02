Цената на златото повторно достигна историски максимум

Цената на фјучерсите за злато за испорака во декември 2025 година на берзата Comex (дел од Њујоршката стоковна берза) достигна историски максимум, пробивајќи го нивото од 3.578 долари за три унци, според податоците од берзата.

Според утринските податоци, цената на благородниот метал изнесуваше 3.578,4 долари за три унци (+0,92%). Подоцна наутро, растот на цената на златото забави, така што унцата чинеше 3.563,8 долари (+0,51%). Пазарите ја следат ситуацијата со увозните тарифи на САД.

Претходно, Апелациониот суд на САД пресуди дека Трамп нема право да воведува тарифи на начинот на кој го стори тоа, па затоа повеќето од нив се нелегални, но инстанцата ги остави во сила до расправата на Врховниот суд на 14 октомври. Оваа одлука, како што истакнуваат експертите, влијаеше на цените на златото на почетокот на неделата.