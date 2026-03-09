Цената на нафтата надмина 118 долари

Цената на суровата нафта од типот Брент надмина 118 долари за барел за прв пат по речиси четири години, покажаа податоците за тргување. Последен пат кога се тргуваше на ова ниво беше во јуни 2022 година.

Утрово, според податоците од 3.24 часот, цената на нафтата достигна 116,58 долари, што е за една четвртина повеќе од претходното затворање. Според „Фајненшл тајмс“, повикувајќи се на трговци, нафтениот сектор се соочува со една од најтешките кризи во историјата.

Многу земји во регионот или го намалуваат производството или целосно ја прекинуваат работата на нафтените полиња.

Ова е последица на ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток: бродскиот сообраќај во Ормутскиот теснец, низ кој минуваат околу 20 проценти од пратките на нафта и течен природен гас од земјите од Персискиот Залив, практично е запрен.