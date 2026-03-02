Цената на нафтата надмина 80 долари!

Цените на нафтата нагло пораснаа поради проблемите со превозот низ Ормускиот теснец, покажуваат податоците од берзата и коментарите на аналитичарите. До 17:45 часот, цената на мајските фјучерси за сурова нафта Брент порасна за 6,12 проценти од претходното затворање на 77,33 долари за барел. Во понеделник преку ноќ надмина 81 долар. Априлските фјучерси за WTI пораснаа за 6,1 проценти на 71,11 долари.

Според раководителот на одделот во „Ристад енерџи“, Хорхе Леон, фактичкото прекинување на бродскиот сообраќај низ Ормускиот теснец го спречува протокот на околу 15 милиони барели сурова нафта дневно на светските пазари. „Доколку наскоро нема знаци за намалување на тензиите, очекуваме значително зголемување на цените на нафтата“, Ројтерс ги цитираше аналитичарите. Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, изјави пред настаните дека нема планови за затворање на Ормускиот теснец. Сепак, бродовите добиваат предупредувања за несигурноста на рутата, објави Ројтерс.