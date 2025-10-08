Цената на нафтата порасна над 66 долари – скромно зголемување на понудата и силна побарувачка од САД

Цените на нафтата денес забележаа раст на меѓународните пазари, достигнувајќи над 66 долари за барел, поттикнати од најавите за ограничено зголемување на понудата од страна на водечките производители, како и од стабилната побарувачка за гориво во САД.

На лондонскиот пазар, цената на барелот по пладне се искачи за 1,04 долари, достигнувајќи 66,49 долари, додека на американскиот пазар барелот се тргуваше по цена повисока за 1,13 долари, односно 62,86 долари.

Производителите најавуваат ограничено зголемување на понудата

Инвеститорите беа изненадени од објавата на групата од осум земји-членки на ОПЕК и нивните сојузници дека во ноември ќе додадат само 137.000 барели дневно на глобалниот пазар – што е значително помалку од зголемувањето од 411.000 барели дневно во септември.

Ова скромно зголемување доаѓа и покрај очекувањата дека октомври ќе биде само привремена пауза во нормализацијата на понудата по долг период на ограничувања. Земјите од „осморката“ посочија дека светската економија изгледа стабилно, а пазарните индикатори се „здрави“, особено поради ниските залихи.

Американската побарувачка како дополнителен стимул

На растот на цените влијае и силната побарувачка за гориво во САД. Според податоците на Американскиот институт за нафта (API), минатата недела залихите на бензин се намалиле за 1,25 милиони барели, а залихите на дестилати (вклучувајќи дизел и ложно масло) се намалиле за 1,82 милиони барели. Истовремено, залихите на сурова нафта се зголемиле за 2,78 милиони барели.

Официјалните податоци од американското Министерство за енергетика се очекуваат подоцна во текот на денот.

Паралелно, Организацијата на земји извознички на нафта (ОПЕК) соопшти дека во вторникот цената на барелот на нејзината референтна нафтена кошница пораснала за 25 центи, достигнувајќи 66,51 долари.