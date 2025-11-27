Цената на струјата се зголемува! ЕВН: Добивме понуда за 4,8% повисока цена

0 SHARES Сподели Твитни

ЕВН објавува дека како Универзален снабдувач со електрична енергија, на тендерот за набавка на електрична енергија за задоволување на потребите на потрошувачите за периодот јануари-декември 2026 година, прифатила само една понуда, онаа на ЕСМ со цена за купување на електрична енергија од 65 евра за мегават-час, додека ќе покрие 100% од вкупната планирана количина.

Од ЕВН велат дека оваа цена е за 4,84% повисока од претходната цена прифатена на последниот тендер за Универзален снабдувач (јуни-декември 2025 година), каде што ЕВН АД понуди цена за купување од 62 евра за мегават-час.

„Под целосен мониторинг на Регулаторната комисија за енергетика и во согласност со законските обврски и претходно утврдената методологија, во наредниот период ЕВН Хоум ќе ја пресметува цената на електричната енергија според однапред дефинирани влезни параметри.“

„Како и секогаш, конечната цена ги вклучува: цената по која ЕСМ продава електрична енергија на EVN Home, цената на операторот на преносниот систем МЕПСО, цената на операторот на пазарот на електрична енергија MEMO, како и цената на операторот на дистрибутивниот систем – Електродистрибуими“, велат од EВН.

