Цената на централното греење во Скопје ќе се зголеми од понеделник

Регулаторната комисија за енергетика одлучи дека централното греење во Скопје ќе поскапи. Новата цена ќе се пресметува со декемвриските сметки, кои граѓаните ќе ги плаќаат во јануари.

„Единствената причина за зголемувањето на цената на топлинската енергија е потребата од инвестирање во мрежата за греење. Би сакал да апелирам до граѓаните да имаат разбирање бидејќи со години немаше инвестиции, сега конечно со неа управува државна компанија и сигурен сум дека во наредниот период мрежата ќе се подобри.“

„Донесовме одлука за EMV Energy каде што зголемувањето на цената е 7,6%, а за ,Скопје Север за 7,7%. Најголемиот систем за греење снабдува помеѓу 62.000 и 63.000 корисници, во Железара имаме околу 1.000 корисници, а во Скопје Север имаме околу 450 корисници.“

„Она што го побаравме е системот во Железара и оној во Скопje да се спојат бидејќи нема смисла да се поставуваат две цени“, информираше претседателот на Регулаторната комисија за енергетика, Марко Бислимоски.

