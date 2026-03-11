Цените во Дубаи паѓаат: Луксузни соби што чинат стотици евра сега се нудат за ситни пари

0 SHARES Сподели Твитни

По ограниченото продолжување на летовите минатата недела и загриженоста за патувањата поради ескалацијата на конфликтите на Блискиот Исток, цените на хотелите во Дубаи доживуваат колапс поради недостаток на нови резервации.

– Пополнетоста на хотелите минатата недела се намали на околу 20 проценти. Прогнозата за оваа недела е дека пополнетоста ќе биде едноцифрена. За жал, ќе биде потребно време ситуацијата да се опорави – изјави хотелиер кој работи во луксузен хотел во Дубаи.

Друго лице запознаено со ситуацијата изјави дека просечните дневни цени се намалени за 50 проценти во однос на претходната недела. Според новата понуда за „престој и вечера“, луксузни соби се достапни од 349 AED по лице (приближно 80 евра) во луксузниот хотел FIVE Palm Jumeirah, при што целата цена за соба може да се искористи за вечера, пијалоци и спа услуги низ целиот хотел. Инсајдери во индустријата велат дека луксузните соби во овој хотел обично се со цена над 1.000 AED (околу 230 евра).

Според цените објавени на популарниот туристички портал, соба во кулите „Таџ Џумеира Лејкс“ е достапна за 7.219 рупии (околу 65 евра) плус данок од 2.124 рупии (20 евра) за престој на 11 март, додека соба во хотелот „Шангри-Ла Дубаи“ е достапна за 13.738 рупии (130 евра) плус данок од 3.591 рупии (околу 30 евра).

Соба во „Таџ Дубаи“ е достапна за 12.489 рупии (околу 120 евра) плус данок од 3.310 рупии (30 евра) за истиот датум, додека соба во хотелот „Лемон Три“ во Џумеира беше достапна за 5.926 рупии (55 евра) плус данок од 1.708 рупии.

Февруари е типично силен месец за хотелскиот бизнис во Дубаи, но приходите по достапна соба се намалија и до 25 проценти во некои денови во втората половина од месецот во споредба со минатата година. Тоа резултираше со тоа што вкупните приходи по достапна соба беа пониски за 3-4 проценти за месецот, рече Манав Тадани, основач и претседател на Hotelivate.

– Целосното влијание на конфликтот останува неизвесно и ќе бара пристап „почекај и види“ – додаде тој.

Моментално, на пазарот во Дубаи има помалку од 1.000 соби управувани од индиски брендови, според Нандивардан Џаин, генерален директор на NOESIS Hotel Advisors.

-Во овој контекст, секоја краткорочна флуктуација на цените на хотелите или зафатеноста во Дубаи веројатно нема да има значително влијание врз вкупните финансиски резултати на индиските хотелски компании. Нивната финансиска изложеност на странските пазари како што е Дубаи е во голема мера ограничена на управувачки такси и стимулативни такси, додаде тој.

The post Цените во Дубаи паѓаат: Луксузни соби што чинат стотици евра сега се нудат за ситни пари appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: