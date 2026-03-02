Цените на нафтата би можеле да „експлодираат“ после нападите врз Иран

0 SHARES Сподели Твитни

Цените на нафтата нагло пораснаа утрово, додека берзите паднаа во раното тргување, по почетокот на нападите на САД и Израел врз Иран во текот на викендот. Цената на американската сурова нафта се зголеми за дури 8% на околу 72 долари за барел синоќа, а потоа се стабилизираше на 71 долар. Во меѓувреме, суровата нафта од типот Брент, која служи како глобален стандард, првично се зголеми за повеќе од 12% на околу 82 долари, но потоа падна под 78 долари. За споредба, цената на Брент во петокот беше нешто над 73 долари за барел.

Првичното зголемување на цените на нафтата, иако силно, беше во голема мера очекуван и во рамките на очекувањата на аналитичарите за пазарот. Цените, исто така, се зголемија во очекување на нападот врз Иран. Трговците очекуваат ова нарушување на пазарот да биде релативно краткотрајно. Сепак, останува голема неизвесност околу обемот и времетраењето на војната, за која претседателот Доналд Трамп посочи дека може да трае со недели.

Аналитичарите предупредуваат дека повеќе немири, хаотичен вакуум во власта, напади што би го нарушиле производството или континуираното затворање на Ормутскиот теснец би можеле да ги зголемат цените на нафтата на 100 долари за барел или повеќе. Доколку се оствари такво сценарио, цените на бензинот би можеле да скокнат нагло, принудувајќи ги Американците да платат висока цена за промена на режимот во Иран и зголемувајќи ги и трошоците за живот.

Иран игра клучна улога на глобалниот пазар на нафта. Тој е голем производител, контролира витален поморски пат за транспорт на нафта и ја извезува во земји со голема побарувачка, како што е Кина. Според податоците на ОПЕК, Иран има трети најголеми докажани резерви на нафта во светот.

Ормутскиот теснец , тесен морски пат долж јужниот брег на Иран, е главна рута за транспорт на нафта од земјите богати со нафта како Саудиска Арабија и Кувајт до остатокот од светот. Иран ја контролира северната страна од теснецот. Низ него минуваат околу 20 милиони барели нафта секој ден, што е околу една петтина од глобалното дневно производство. Американската администрација за енергетски информации (EIA) го нарекува „критичен нафтен коридор“.

Во претходните конфликти со САД и западните земји, Иран се закани дека ќе ја затвори оваа витална рута. За време на 12-дневниот конфликт меѓу Иран и Израел минатата година, „Голдман Сакс“ процени дека цените на нафтата би можеле да надминат 100 долари за барел.

Азиските економии, вклучувајќи ги Кина и Индија , би биле особено изложени ако се затвори Ормутскиот теснец. Нивната потрага по нафта од други извори би можела да ги зголеми глобалните цени. Дури и поблаго сценарио, во кое ќе биде погоден само иранскиот бродоградба, би имало глобални последици. Иран е шести најголем производител на нафта во светот, а секој воен конфликт со оваа земја, според експертите, би предизвикал значително зголемување на цените на нафтата, што би ги зголемило цените на бензинот и инфлацијата воопшто.

The post Цените на нафтата би можеле да „експлодираат“ после нападите врз Иран appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: