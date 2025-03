Цените на нафтата и златото се зголемуваат, еврото е стабилно

0 SHARES Сподели Твитни

Последните недели, цените на нафтата забележуваат континуиран пораст бидејќи ОПЕК планира да ги намали производните квоти, а САД воведуваат нови санкции кон Иран. Овие промени би можеле да предизвикаат намалување на дневното снабдување со нафта за милион барели по 159 литри, како што известува SEEbiz. Во исто време, вредноста на златото останува над 3.000 долари, откако на 14 март првпат ја надмина оваа граница. Новиот рекорден износ, постигнат во четвртокот, изнесува 3.060 долари. Во однос на валутите, растот на еврото е ставен на пауза и сега се разменува за нешто над 1,08 американски долари. Експертите во „Societe Generale“ ја корегираа својата прогноза за вредноста на еврото до крајот на годината на 1,13 долари, што е резултат на планираните германски вложувања во одбраната, кои ќе изнесуваат неколку стотици милијарди.

