Цените на нафтата пораснаа за 8% поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток

По ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, цените на нафтата денес пораснаа за околу осум проценти, што е највисоко ниво од јануари 2025 година.

Суровата нафта Брент се тргуваше по цена од околу 79 долари за барел, а американската сурова нафта WTI (West Texas Intermediate) по цена од околу 72 долари за барел, објави Trading Economics.

Ова се должи на ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и загриженоста за потенцијални прекини во Ормутскиот теснец, критична точка низ која се транспортираат околу една петтина од светските испораки на нафта.