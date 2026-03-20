Цените на нафтата пораснаа на 112 долари за барел. Референтната цена на суровата нафта од типот Brent crude достигна 112 долари за барел во моментов.

Цените на суровата нафта во Дубаи надминаа 166 долари за барел, достигнувајќи нов рекорд во четврток, според Платс.

Локалните пазари на нафта често се занемаруваат, но сега се сметаат за можен индикатор за тоа што би можело да се случи ако конфликтот не заврши наскоро.

Тековните цени во Дубаи и Оман одразуваат сериозен недостиг во Заливот, според Наташа Канева, раководител на истражувањето на стоки во JPMorgan. Сепак, ова не значи дека американскиот пазар ќе биде поштеден од уште еден остар раст, додаде таа.

„Освен ако теснецот не се отвори повторно, оваа дивергенција веројатно нема да продолжи“, рече Канева во белешка до клиентите оваа недела. „Брент и WTI на крајот повторно ќе достигнат повисоки цени бидејќи залихите во Атлантскиот басен се намалуваат, а глобалниот пазар е принуден да работи со значително пониски нивоа на снабдување.“

Суровата нафта од Западен Тексас Интермедијар не се смета за идеална замена за земји како Оман, рече Енди Харборн, виш аналитичар на пазарот на нафта во Вуд Мекензи. Сепак, таа би можела да стане побарана алтернатива ако транзитот низ Хормуз остане ограничен, бидејќи купувачите стануваат сè поочајни.