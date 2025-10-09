Цените на нафтата се искачија над 66 долари

0 SHARES Сподели Твитни

Цените на нафтата денес на меѓународните пазари надминаа 66 долари, со најава на водечките производители за само умерено зголемување на понудата кон крајот на годината и индикации за стабилна побарувачка за гориво во САД.На лондонскиот пазар, цената на барел по пладне беше повисока за 1,04 долари отколку на затворањето на тргувањето вчера и изнесуваше 66,49 долари. На американскиот пазар, со барел се тргуваше за 1,13 долари повисока цена, на 62,86 долари.Скромното зголемување на понудата ги изненади инвеститоритеИнвеститорите беа изненадени на почетокот на неделата од најавата на водечките производители дека имаат намера само умерено да ја зголемат понудата кон крајот на годината.Група од осум членки на Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) и нивните сојузници објавија во неделата дека, по октомври и во ноември, ќе пласираат дополнителни 137.000 барели дневно на пазарот.Во септември, тие ја зголемија понудата за 411.000 барели дневно.„Осумката“ забележа дека прогнозите за глобалната економија се „стабилни“, а пазарните индикатори се „моментално здрави“, судејќи според „ниското ниво на залихи“.Пазарите очекуваа октомври да означи само краткорочен застој во забрзаната нормализација на понудата.Силна побарувачка за гориво во САДИсто така, зголемувањето на цените беше индикација за силна побарувачка за гориво во САД.Залихите на комерцијален бензин се намалија за 1,25 милиони барели минатата недела, додека залихите на дестилати, како што се маслото за греење и дизелот, се намалија за 1,82 милиони барели, според податоците од API, здружението на производители. Залихите на сурова нафта се зголемија за 2,78 милиони барели.Министерството за енергетика ќе објавува официјални податоци во текот на денот.Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) одделно објави дека барелот од кошничката за нафта на нејзините членки се зголемил за 25 центи на 66,51 долари во вторник.

